'Ovisnik sam o seksu i kokainu. Spavao sam sa 2000 žena i potrošio 100 milijuna na drogu'

Lamar Odom, bivši proslavljeni NBA košarkaš, ponovno je otvoreno progovorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o seksu i drogama, zbog koje vjeruje da nije ušao u Košarkašku kuću slavnih. U razgovoru s legendarnim bivšim košarkašima Tracyjem McGradyjem i Vinceom Carterom u podcastu "The Cousins", nekadašnji igrač Clippersa, Heata, Lakersa i Mavericksa priznao je da je redovito konzumirao kokain, osobito tijekom ljetnih pauza između sezona. Isto tako, priznao je i da je ovisnik o seksu.

Lamar Odom bio je jedan od onih košarkaša koje je bilo nemoguće ne voljeti. Svestrani ljevak s vještinama razigravača u tijelu krilnog centra, dvostruki NBA prvak s Los Angeles Lakersima i čovjek čiji je talent bio toliko očit da su mu proricali mjesto među besmrtnicima.

No, iza blještavila reflektora, naslova i reality showa koji ga je vinuo u stratosferu slave, odvijala se mračna drama koja ga je gotovo stajala života i, kako sam priznaje, uništila priliku za najveću sportsku čast. U brutalno iskrenom razgovoru, Odom je ogolio dušu i otkrio dubinu svog pakla ovisnosti.

Tko je Lamar Odom? Svestrani genij s dva lica

Prije nego što je postao sinonim za tragičnu priču o propuštenom potencijalu, Lamar Odom bio je košarkaška zagonetka. S visinom od 208 centimetara posjedovao je nevjerojatnu kontrolu lopte, pregled igre i osjećaj za dodavanje, vještine koje su ga činile jedinstvenim.

Tijekom četrnaestogodišnje karijere u NBA ligi, osvojio je dva naslova prvaka s Lakersima (2009. i 2010.), a 2011. godine proglašen je najboljim šestim igračem lige. S američkom reprezentacijom osvojio je broncu na Olimpijskim igrama 2004. te zlato na Svjetskom prvenstvu 2010. godine.

Njegova karijera na parketu bila je impresivna, no izvan njega, život mu je donio slavu potpuno druge vrste. Brak s Khloé Kardashian od 2009. do 2016. učinio ga je globalnom reality zvijezdom, dijelom jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu. Dok su kamere bilježile naizgled idiličan život, u pozadini se odvijala borba koju nitko nije mogao vidjeti.

Genetika, trauma i prvi koraci prema dnu

U razgovoru s NBA legendama Vinceom Carterom i Tracyjem McGradyjem u njihovu podcastu "Cousins", Odom je bez zadrške otvoreno progovorio o korijenima svoje ovisnosti. Na pitanje gdje je sve krenulo po zlu, njegov odgovor bio je jednostavan i poražavajući: "Trava".

No, početak je bio mnogo dublji i bolniji.

"Majka mi je umrla kad mi je bilo dvanaest godina. Kad ti umre mama, a živiš u New Yorku, teško je", ispričao je.

Samo dvije godine kasnije, s četrnaest ili petnaest, počeo je pušiti marihuanu kao bijeg od stvarnosti. Uz to, nosio je i teško genetsko nasljeđe.

"Moj otac bio je ovisnik o heroinu. Mnogo ljudi nema tu genetsku predispoziciju. Ako počneš s travom i ona te više ne 'podiže', pomisliš: 'Možda da probam kokain'".

Bio je to put bez povratka, spirala u koju su ga gurnuli trauma i obiteljska povijest, a koja će definirati ostatak njegove karijere i života.

Dvostruki život: NBA titule i 'kokainska ljeta'

Jedno od najšokantnijih Odomovih priznanja bilo je ono o dvostrukom životu koji je vodio. Dok je na terenu briljirao, osvajao nagrade i bio ključni kotačić šampionske momčadi Lakersa, izvan sezone prepuštao se porocima. Priznao je da je razvio sustav kako bi izbjegao rigorozne NBA testove na droge.

'Imao sam nekoliko sjajnih kokainskih ljeta'

"Budimo realni... imao sam nekoliko sjajnih kokainskih ljeta", rekao je Odom.

"Volio sam drogu. Razgovarate s pravim ovisnikom. Šmrkao sam kokain... To je bio moj način da prevarim sustav."

Tijekom sezone bio bi čist, svjestan da bi ga pozitivan test na kokain stajao goleme suspenzije i ugleda. No, čim bi sezona završila, vratio bi se starim navikama. Odom je otkrio i kada je prvi put probao kokain.

"Dogodilo se to kada sam imao grupni seks sa nekoliko žena. Nako toga svi moji demoni bili su pušteni s lanca. Postao sam profesionalac u skrivanju svoje ovisnosti od supruge Kloe Kardashian. Dugo joj je trebalo da otkrije. Znate, ne želite da vam supruga zna da šmrčete kokain i spavate sa drugim ženama."

Buran ljubavni život

Njegov ljubavni život bio je izuzetno buran.

"Događalo se da imam seks i sa šest različitih žena nedeljno, svaki put bez zaštite. Tako da sam morao platiti priličan broj pobačaja. Trebale su mi te žene, one su bile izlaz, nisam se mogao vratiti kući sam", otkrio je Odom.

Svojevremeno je priznao da je ozbiljan ovisnik od seksa.

"Kada se nisam bavio košarkom i ženama, gledao sam porniće. Spavao sam sa barem 2.000 žena. Seks je doveo i do ovisnosti o drogama. To mi je dalo priliku da udvostručim zadovoljstvo".

Odomove ovisnosti imale su svoju cijenu. Gledajući svoje domaćine u podcastu, Cartera i McGradyja, koji se smatraju kandidatima za Kuću slavnih, Odom je s gorčinom priznao:

"Dovraga, da. Sto posto bih trebao biti ondje gdje ste i vi, u Kući slavnih. Ljudi su mi to govorili i prije nego što sam došao u NBA. Naštetio sam svom nasljeđu zlouporabom droga."

Ironično, čak i usred kaosa, njegov talent je isplivavao.

"Budimo realni, snimao sam reality show sa svojom bivšom suprugom Khloe Kardashian usred sezone. Dakle, igrao sam, osvojio nagradu za najboljeg šestog igrača i istovremeno snimao show. Zato znam da sam imao i motivaciju i karakter za to. Ali općenito, svojoj veličini i svom nasljeđu... da, naštetio sam im zlouporabom droga. U potpunosti", priznao je.

Dvanaest napadaja i šest moždanih udara

Vrhunac njegovog autodestruktivnog puta dogodio se u listopadu 2015. godine. Pronađen je u besvjesnom stanju u bordelu "Love Ranch" u Nevadi. Posljedice su bile katastrofalne: pretrpio je dvanaest napadaja i šest moždanih udara, a srce mu je dvaput stalo. Tri dana bio je u komi, boreći se za život.

"Sve mi se to dogodilo dok sam bio u komi. Doktori mi govore da hodajuće čudo".

Odom i danas tvrdi da te noći nije svjesno uzeo drogu. U podcastu je ponovio svoju kontroverznu teoriju da mu je netko podmetnuo supstance.

"Sjećam se da sam bio ljut kao pas. Nisam imao kokain kod sebe. Upravo sam potpisao papire za razvod", rekao je, sugerirajući da je bio u ranjivom stanju. Sljedeće čega se sjeća jest buđenje u bolnici, nesposoban hodati i govoriti. Njegova tadašnja supruga Khloé Kardashian povukla je zahtjev za razvod kako bi mogla donositi medicinske odluke u njegovo ime i bila je uz njega tijekom mučnog oporavka.

Danas je Lamar Odom, kako kaže, čist od teških droga, iako povremeno koristi marihuanu. Nedavno je završio tridesetodnevni program odvikavanja upravo od marihuane, strahujući da bi ga mogla vratiti na stari put. Svoju bolnu priču sada vidi kao misiju.

"Kad razmišljam o svom životu, usponima i padovima, vjerojatno sam ovdje postavljen da učinim nešto više od pukog igranja košarke. Svojom pričom i platformom mogu spasiti ljude od ove lude bolesti koja uništava Ameriku."

Doživio veliku obiteljsku tragediju

Lamar Odom nedavno je završio 30-dnevni program rehabilitacije u centru iRely Recovery u Los Angelesu. Prijavio se u kliniku nakon što je uhićen zbog vožnje pod utjecajem opojnih sredstava.

Odom je doživio veliku obiteljsku tragediju od koje se nikada nije oporavio. Njegov sin Jayden preminuo je pola godine nakon rođenja.

Košarkaš je još prije u svojoj autobiografiji koja se zove Od tame do svijetla priznao da je zaplakao tek tri godine nakon tragedije, te otkrio što se točno dogodilo tog kobnog dana, 29. lipnja 2006., kada je njegova tadašnja supruga Liza Morales (40) ušla u sobu da provjeri njihovog sina.

"Tada je vidjela da beba leži na trbuhu, što joj je bilo čudno, ali izgledalo je kao da je sinu bilo udobno, pa nije htjela da ga uznemirava, otišla je i pridružila se svojoj majci u kuhinji. No, čim je majka pitala kako je Jayden, Liza je počela paničariti i potrčala je u njegovu sobu."

"Lice mu je bilo tamnoplavo, nije disao. Liza je histerično vrisnula i brzo pozvala hitnu pomoć. Hitna pomoć i vatrogasno vozilo došli su u roku od nekoliko minuta, pa su odveli bebu u bolnicu", napisao je Lamar koji je u to vrijeme bio na Manhattanu.

Liza ga je zvala da mu kaže da se Jaydenu nešto dogodilo. Odom se odmah spakirao i zaputio prema bolnici. Ušao je u privatnu sobu bolnice, gdje je Liza bila zamotana u deku. Ubrzo im je liječnica rekla da je njihov sin preminuo, a smrt je nastupila u koljevci...

"Petnaest minuta nakon što sam stigao tamo, liječnica je ušla u sobu i uhvatila Lizinu ruku. U njezinim očima bile su suze. Rekla je: 'Žao mi je, kao majka i ja sam doživjela smrt u koljevci'", napisao je košarkaš u autobiografiji. Odom u prvom trenutku nije znao što to znači...

"To mi je bio prvi put da čujem za taj izraz. Dakle, Jayden je umro od sindroma iznenadne smrti. To jednostavno nije imalo smisla. Kako je naše dijete moglo umrijeti u koljevci? To ne može biti stvarno. Bio sam zapanjen, ukočen, gotovo bez osjećaja, nisam se mogao pomaknuti", otkrio je svojedobno Odom i dodao:

"Nisam plakao tog trenutka. Kao ni sljedećeg dana. Tri godine nisam plakao za Jaydenom. Mislio sam da ako budem plakao, to će biti stvarno. Nisam plakao da bi on mogao živjeti."

U autobiografiji je otkrio i koliko je potrošio na drogu:

"Kada bih morao izračunati koliko sam potrošio na drogu, to bi bio iznos od oko 100.000.000 dolara".

