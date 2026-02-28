Gusti dim diže se nad Teheranom: Objavljene prve fotografije grada pod napadom Izraela i SAD-a

Izraelska operacija u subotu u Iranu koordinirana je sa SAD-om, rekao je za britansku agenciju Reuters neimenovani izraelski obrambeni dužnosnik. Operacija je mjesecima planirana i o njezinu datumu odlučeno je prije više tjedana, dodao je.

Izrael je objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran.

Reuters prenosi i da iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, nije u Teheranu i da je prebačen na sigurnu lokaciju.

U Teheranu su u prekidu mobilne telefonske veze te internet djelomično ne funkcionira. Izrael ⁠je zatvorio svoj zračni prostor za civilne ‌letove, a to je učinio i Teheran.

Napad slijedi nakon ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovno napasti ako Iran nastavi sa svojim nuklearnim i balističkim raketnim programima.

Izrael i Iran u lipnju su izveli 12-dnevni zračni napad na Iran.