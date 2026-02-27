Od odbjegle mladenke do kratkog braka i prolaznih veza: Tko su bili muškarci Julie Roberts?

Tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća, Julia Roberts bila je ne samo najpoznatija žena na svijetu, već i apsolutna vladarica naslovnica i crvenih tepiha. Njezin šarm i osmijeh vrijedan milijun dolara osvojili su publiku, no dok je na platnu proživljavala filmske romanse, njezin stvarni ljubavni život često je bio dramatičniji od bilo kojeg scenarija. Prije nego što je pronašla mirnu luku u braku s Danielom Moderom, koji traje već više od dva desetljeća, put "zgodne žene" bio je popločan vezama s holivudskim A-listerima, slomljenim zarukama i skandalima koji su punili novinske stupce.

U galeriji se prisjetite svih ljubavi Julije Roberts