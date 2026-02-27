Susjedi zamijenili Hrvatsku: Ugledni medij sastavio popis nezaobilaznih destinacija za 2026.

"Volimo Dubrovnik – ali voli ga i cijeli svijet. Ipak, mnogi posjetitelji Hrvatske možda ne znaju da se u susjednoj Crnoj Gori također nalaze prekrasna primorska naselja, kao i nove planinarske staze koje povezuju planinske zajednice", piše BBC. Preko puta uvijek modernog Buenos Airesa, Montevideo nudi tango svjetske klase, odreske i arhitekturu te je jedan od najzelenijih gradova Južne Amerike. A dok je Rim vječan, Alžir nudi drevne ruševine bez gužvi.

U ovogodišnjem vodiču kroz najbolja mjesta za putovanje britanci su istaknuli destinacije koje nude nezaboravna iskustva, a pritom koriste turizam za podršku lokalnim zajednicama, zaštitu okoliša i očuvanje jedinstvene kulturne baštine. Kako bi sastavili popis, oslonili su se na, kako kažu, pouzdane novinare i neke od vodećih svjetskih stručnjaka za održivi turizam te izdvojili destinacije koje s oduševljenjem dočekuju posjetitelje.

Prolistajte galeriju - vaša sljedeća velika avantura čeka.