Susjedi zamijenili Hrvatsku: Ugledni medij sastavio popis nezaobilaznih destinacija za 2026.

Susjedi zamijenili Hrvatsku: Ugledni medij sastavio popis nezaobilaznih destinacija za 2026.
Foto: Shutterstock
BBC-jevi novinari sastavili su popis, kako kažu, iznimno zanimljivih destinacija za putovanja u 2026. godini. Iako se Hrvatska ove godine nije našla na listi, naši susjedi zasjali su kao primamljiva alternativa koja nudi netaknute plaže, kulturne dragulje i prirodu daleko od gužvi koje ponekad prate popularnu obalu.
"Volimo Dubrovnik – ali voli ga i cijeli svijet. Ipak, mnogi posjetitelji Hrvatske možda ne znaju da se u susjednoj Crnoj Gori također nalaze prekrasna primorska naselja, kao i nove planinarske staze koje povezuju planinske zajednice", piše BBC. Preko puta uvijek modernog Buenos Airesa, Montevideo nudi tango svjetske klase, odreske i arhitekturu te je jedan od najzelenijih gradova Južne Amerike. A dok je Rim vječan, Alžir nudi drevne ruševine bez gužvi.

U ovogodišnjem vodiču kroz najbolja mjesta za putovanje britanci su istaknuli destinacije koje nude nezaboravna iskustva, a pritom koriste turizam za podršku lokalnim zajednicama, zaštitu okoliša i očuvanje jedinstvene kulturne baštine. Kako bi sastavili popis, oslonili su se na, kako kažu, pouzdane novinare i neke od vodećih svjetskih stručnjaka za održivi turizam te izdvojili destinacije koje s oduševljenjem dočekuju posjetitelje.

Prolistajte galeriju - vaša sljedeća velika avantura čeka.

27.2.2026.
13:11
Magazin.hr
Shutterstock
Putovanja Destinacije Crna Gora Hrvatska Bbc Turizam
