Predvodnica domaćih WAGsica slavi 50. rođendan: Pogledajte kako se Anica Kovač mijenjala

Anica Kovač, jedna od najuspješnijih hrvatskih misica, danas slavi svoj 50. rođendan. Rođena kao Anica Martinović u Berlinu, a korijenima vezana uz duvanjski kraj, proslavila se 1995. godine sa samo 19 godina kada je osvojila titulu Miss Hrvatske te postala prva pratilja na izboru za Miss svijeta, uspjeh koji do danas nije nadmašen. Nakon toga izgradila je međunarodnu manekensku karijeru, surađujući s prestižnim modnim agencijama i brendovima, a javnosti je ostala prepoznatljiva po prirodnoj ljepoti i eleganciji.

Danas je u sretnom braku s bivšim nogometnim reprezentativcem Robertom Kovačem, s kojim se vjenčala 2001. godine. Par ima troje djece, kćeri Leticiju i Viktoriju te sina Marka, a Anica se posljednjih godina više posvetila obitelji i poslovnim projektima, iako je i dalje rado viđena na društvenim događanjima. Ulaskom u šesto desetljeće života potvrđuje status bezvremenske ljepotice koja i dalje plijeni pažnju gdje god se pojavi.