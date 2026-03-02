Što donosi novi derbi? Prošlu sezonu obilježili su ovi strašni startovi i dugačke nadoknade

Pred nama je još jedan Vječni derbi, utakmica koja zaustavlja nogometni život u Hrvatskoj i koja je puno više od borbe za tri boda. U nedjelju u 15:00 sati na Poljudu će snage odmjeriti Hajduk i Dinamo, a ulog je, kao i uvijek, golem. Dinamo u Split stiže kao vodeća momčad prvenstva s pet bodova prednosti.

Prošle sezone vidjelu smo četiri nevjerojatna derbija s nevjerojatnom količinom sudačke nadoknade i četiri crvena kartona. Sve je počelo 13. rujna na Maksimiru. Uoči tog dvoboja, gotovo sve je bilo na strani Dinama. "Plavi" su dobro startali u sezonu i osigurali europsku jesen, dok je Hajduk bio u potpunom rasulu. Samo nekoliko dana prije derbija otkaz je dobio sportski direktor Nikola Kalinić, a atmosfera oko kluba bila je toliko loša da su rijetki vjerovali u pozitivan ishod. Ipak, nogomet je još jednom pokazao svoju nepredvidivost. Momčad tadašnjeg trenera Gennara Gattusa odigrala je taktički savršenu utakmicu, a junak pobjede bio je Marko Livaja, koji je u 70. minuti iskoristio veliku pogrešku Dinamove obrane i matirao vratara. Utakmicu je obilježila nervoza, čak trinaest minuta sudačke nadoknade i prvi crveni karton u nizu – zaradio ga je Hajdukov branič Ismaël Diallo zbog drugog žutog kartona.

Dva i pol mjeseca kasnije, 1. prosinca, rivali su se sreli na Poljudu. Scenarij je bio sličan, a ishod identičan. U tvrdoj i taktički zahtjevnoj utakmici, Hajduk je ponovno slavio s 1:0. Ovoga puta, čovjek odluke bio je Niko Kristian Sigur, čiji je pogodak u 54. minuti donio "Bijelima" pobjedu i skok na vrh prvenstvene ljestvice. Dinamo je u posljednjih pola sata imao inicijativu, ali bez prave ideje i konkretne prilike. Frustracija zagrebačke momčadi kulminirala je u 90. minuti, kada je Marko Rog zaradio izravni crveni karton zbog grubog starta, čime je postao drugi igrač isključen u derbijima te sezone.

Vrhunac drame viđen je 2. ožujka na Maksimiru, u utakmici koju mnogi smatraju najboljim Vječnim derbijem posljednjih godina. Završilo je 2:2, a gledatelji su vidjeli sve: preokrete, sjajne golove i, naravno, nove crvene kartone. Dinamo je poveo, Hajduk se vratio, da bi "Plavi" ponovno poveli početkom drugog poluvremena. Ključni trenutak dogodio se u 62. minuti, kada je Stefan Ristovski neoprezno zaradio drugi žuti karton. S igračem više, Hajduk je krenuo na sve ili ništa i to im se isplatilo – Filip Krovinović je u sudačkoj nadoknadi zabio za konačnih 2:2. Kao da to nije bilo dovoljno, u desetoj minuti nadoknade isključen je i četvrti igrač prošle sezone, Dinamov stoper Galešić, zbog brutalnog starta.

Što donosi nedjelja? Novu dramu i nove tenzije? Jedva čekamo saznati.