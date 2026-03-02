Nebo je noćas gorjelo iznad Izraela, pogođeno i američko veleposlanstvo u Kuvajtu

Sukob na Bliskom istoku brzo eskalira: Iran je izveo raketne napade na Izrael nakon prethodnih američkih i izraelskih napada na iranske ciljeve. Iranski balistički projektili i dronovi ciljali su, između ostalog, područje Tel Aviva, gdje su izraelski sustavi protuzračne obrane, uključujući Željeznu kupolu i druge obrambene sustave, presreli neke od projektila, dok su neki udari uzrokovali žrtve i ozljede. Sirene i eksplozije odjekivale su u nekoliko dijelova zemlje, uključujući Jeruzalem, gdje su stanovnici potražili sklonište.

Situacija je napeta i u Kuvajtu. Gusti dim i plamenovi dižu se s terena američkog veleposlanstva u glavnom gradu Kuvajta. AP je potvrdio požar unutar dobro čuvanog diplomatskog kompleksa nedugo nakon što je Teheran pokrenuo masovne odmazdne napade diljem regije. Veleposlanstvo je odmah pozvalo sve američke građane u zemlji da potraže sklonište na najnižim katovima zgrada i izbjegavaju prozore. Osoblje veleposlanstva trenutno se skriva u sigurnim zonama na licu mjesta zbog stalne prijetnje raketnim napadima.