FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKI PROMAŠAJ? /

Modni kiksevi na SAG Awardsu: Bizarna izdanja koja su zgrozila modne kritičare

Modni kiksevi na SAG Awardsu: Bizarna izdanja koja su zgrozila modne kritičare
Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dodjela nagrada Actor Awards, donedavno poznata kao SAG Awards, u svojem je 32. izdanju po prvi put uvela tematski dress code - „reinterpretaciju holivudskog glamura 20-ih i 30-ih“. Iako su mnoge zvijezde zablistale u duhu perja, resica i Art Deco dizajna, za neke se ova modna zadaća pretvorila u pravi debakl. Crveni tepih u losanđeleskoj dvorani Shrine Auditorium tako je postao pozornica za neka od najupitnijih izdanja ove sezone nagrada.

 

 

2.3.2026.
9:13
Hot.hr
Profimedia
Sag AwardsCrveni TepihModni PromašajiBizarno
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx