Modni kiksevi na SAG Awardsu: Bizarna izdanja koja su zgrozila modne kritičare

Dodjela nagrada Actor Awards, donedavno poznata kao SAG Awards, u svojem je 32. izdanju po prvi put uvela tematski dress code - „reinterpretaciju holivudskog glamura 20-ih i 30-ih“. Iako su mnoge zvijezde zablistale u duhu perja, resica i Art Deco dizajna, za neke se ova modna zadaća pretvorila u pravi debakl. Crveni tepih u losanđeleskoj dvorani Shrine Auditorium tako je postao pozornica za neka od najupitnijih izdanja ove sezone nagrada.