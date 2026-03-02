Ruševine na sve strane i masovni egzodus ljudi: Pogledajte sablasne scene iz Bejruta...

Izraelska vojska napala je Hezbollah diljem Libanona u ponedjeljak, nakon što je ta militantna skupina lansirala projektile i dronove prema Izraelu u odmazdi za ubojstvo ajatolaha Ali Hameneia.

U zračnim napadima na Libanon ubijena je najmanje 31 osoba, a ranjeno njih 149, priopćilo je u ponedjeljak libanonsko ministarstvo zdravstva. Rečeno je da je oko dvije trećine poginulih bilo u južnom Libanonu.

Prema svjedocima, u libanonskoj prijestolnici Bejrutu čule su se eksplozije. Libanonski sigurnosni izvori rekli su za Reuters da je Izrael pogodio uporište Hezbollaha u južnom predgrađu grada, piše Guardian.

Poziv na evakuaciju

Izraelska vojska pozvala je stanovnike gotovo 50 sela u istočnom i južnom Libanonu da se evakuiraju uoči mogućih uzvratnih napada nakon što je Hezbollah otvorio vatru prema Izraelu. Ceste u južnom Libanonu i one koje vode iz južnih predgrađa Bejruta bile su u ponedjeljak rano ujutro zakrčene ljudima koji su bježali.

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je upozorio da se borbene operacije u Iranu nastavljaju i da će trajati „dok svi ciljevi ne budu ostvareni“.

Nastavio je opravdavati rat rekavši: „Iranski režim naoružan dalekometnim projektilima i nuklearnim oružjem predstavljao bi strašnu prijetnju svakom Amerikancu… Još jednom pozivam Revolucionarnu gardu, iransku vojnu policiju, da polože oružje i dobiju potpuni imunitet ili će se suočiti sa sigurnom smrću.“