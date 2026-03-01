Ukrala svu pažnju u kratkoj haljini i čizmicama! Pogledajte tko je sve uživao na kavi ovu subotu

U sunčano subotnje prijepodne, 28. veljače, središte Osijek ispunilo se građanima koji su iskoristili ugodno vrijeme za šetnju, druženje i laganu kupovinu. Promenada je bila prepuna šetača, dok su terase kafića vrvjele razgovorom uz kavu, a grad je odisao opuštenom atmosferom bez uobičajene žurbe. Vedro nebo i blage temperature dodatno su naglasili miran ritam grada koji je još jednom pokazao kako zna uživati u svakodnevnim, jednostavnim trenucima. Više fotografija možete vidjeti na portalu SiB.hr.