FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OSUNČANI OSIJEK /

Ukrala svu pažnju u kratkoj haljini i čizmicama! Pogledajte tko je sve uživao na kavi ovu subotu

Ukrala svu pažnju u kratkoj haljini i čizmicama! Pogledajte tko je sve uživao na kavi ovu subotu
Foto: Ivica Benić/SiB.hr
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U sunčano subotnje prijepodne, 28. veljače, središte Osijek ispunilo se građanima koji su iskoristili ugodno vrijeme za šetnju, druženje i laganu kupovinu. Promenada je bila prepuna šetača, dok su terase kafića vrvjele razgovorom uz kavu, a grad je odisao opuštenom atmosferom bez uobičajene žurbe. Vedro nebo i blage temperature dodatno su naglasili miran ritam grada koji je još jednom pokazao kako zna uživati u svakodnevnim, jednostavnim trenucima. Više fotografija možete vidjeti na portalu SiB.hr

1.3.2026.
18:18
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
Osijekšpica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx