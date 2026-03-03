Novi SUV cilja na obitelj i brzo uđe pod kožu: A kad stisnete gas, ostali nijemo gledaju

MGS5 EV je električni kompaktni crossover SUV britansko-kineskog proizvođača MG Motor i namijenjen je kupcima koji žele praktično i dobro opremljeno vozilo s dobrim performansama i dometom.

Dostupan je s nekoliko verzija baterija (oko 49–64 kWh), pri čemu veće omogućuju do oko 450 km dometa po WLTP standardu. Motor snage do 170 kW pokreće stražnje kotače, a ubrzanje 0–100 km/h može biti oko 6–8 s, ovisno o verziji.

U unutrašnjosti nudi dobru razinu standardne opreme, uključujući velike digitalne zaslone i moderne asistencije u vožnji, dok prtljažnik nudi solidnih 450 litara.

Praktičan i dobro opremljen

Automobil je dizajniran kao konkurentan obiteljskim SUV-ovima, s naglaskom na prostor, opremu i učinkovitost, a u europskim testiranjima postigao je i 5 zvjezdica na Euro NCAP sigurnosnim testovima.

Kratko rečeno: praktičan, dobro opremljen SUV s dugim dometom i solidnim performansama, namijenjen vozačima koji žele pristupačnu, ali modernu alternativu u segmentu.

Možda neke MGS5 EV svojim izgledom neće osvojiti na prvi pogled, ali bome brzo uđe pod kožu. Naše dojmove nakon tjedan dana druženja s Long Range Luxury modelom možete pročitati OVDJE.

>>>U galeriji pogledajte kako izgleda verziju Long Range verzija s Luxury paketom opreme<<<

POGLEDAJTE VIDEO: Test MGS5 EV - SUV koji privlači poglede, a ima i 'mišiće'