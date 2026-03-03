Zgodni, samopouzdani i opasno šarmantni: Ovi frajeri drže Osijek pod kontrolom

Osječke su ulice tijekom veljače bile prava mala modna pista na otvorenom. Uhvatili smo sjajna muška izdanja – od opuštenih sportskih kombinacija do pažljivo složenih urbanih outfita koji bez problema mogu parirati svakoj trendovskoj metropoli.

Osječki frajeri još su jednom dokazali da stil ne stanuje samo na revijama, nego i na Korzu. Malo samopouzdanja, pokoji dobar detalj i prepoznatljiva urbana vibra – recept je to koji uvijek prolazi.

U novoj galeriji “Lege dana” donosimo muškarce koji su svojim izgledom, energijom i prepoznatljivom osječkom nonšalancijom dali ritam gradu. Ovo su lica koja su obilježila veljaču.

Galeriju donosi SiB.net.hr