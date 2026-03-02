Vjenčanje iz snova u Monte Carlu: Zbog njih više nitko ne gleda Kim Kardashian i Hamiltona

Superzvijezda Formule 1 Charles Leclerc upravo se oženio Alexandrom Saint Mleux. Vozač Ferrarija podijelio je video njihove posebne ceremonije na kojem se vidi kako razmjenjuju zavjete pred najbližim prijateljima i obitelji.

"Dan kojeg ćemo se uvijek sjećati. Prvi dio je gotov, a drugi će biti sljedeće godine, sa svim našim voljenima", napisao je na društvenim mrežama.

Par je izgledao nevjerojatno -- Alexandra je nosila svjetlucavu haljinu bez naramenica, a Charles u prljavobijelom odijelu.

Njihov preslatki psić, Leo, također je izgledao elegantno -- imao je slatki mali smoking! Nakon ceremonije, njih dvoje su uskočili u Ferrari 250 Testa Rossa i vozili se po Monacu.

Čini se da je to samo početak za Leclercove -- nazvali su to svojim "građanskim vjenčanjem", a Alexandra je rekla da jedva čeka da se sljedeće godine ponovno uda za Charlesa.

Vjerojatno par nije htio čekati do kraja nadolazeće sezone F1 da to službeno i učine... a s obzirom na to da se prva utrka održavala u Australiji ovog vikenda, to im je bila posljednja prilika za to prije kalendara za 2026. godinu.

Podsjetimo, Leclerc je zaprosio Alexandru krajem prošle godine... tako da ima brzine i na stazi i izvan nje.

Leclerc kaže da će nastavak biti sljedeće pa možda dođe i njegov kolega iz Ferrarija, Lewis Hamilton sa svojom novom djevojkom, Kim Kardashian, bez obzira što su im barem zasad ukrali show.

Slike s vjenčanja objavio je i talijanski Corriere dello sport.