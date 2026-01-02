Najljepša sportašica na svijetu poziranjem bez gaćica ljuti svog poznatog zaručnika

Jutta Leerdam, nizozemska brzoklizačica koja je prije tri dana napunila 27 godina i koju mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta, šokantno je pala na nacionalnim kvalifikacijama za nadolazeće Zimske olimpijske igre.

Sustav kvalifikacija u Nizozemskoj je takav da na ZOI idu oni koji su tog trenutka najspremniji, a ne oni koji su dominirali mjesecima ranije. Takav sustav bio je koban i za Juttu Leerdam. Svjetska prvakinja i srebrna iz Pekinga 2022. pala je u najjačoj disciplini, utrci na 1000 metara, i ostala bez automatske kvalifikacije.

"Ne mogu shvatiti što se dogodilo. Osjećaj je bio kao da sam stala na nešto. Potpuno sam proklizala. Uopće ne znam je li bilo nečega na ledu, ali tako se činilo. Tako dobro kližem na treninzima i bila sam tako uzbuđena", izjavila je klizačica.

Sudbina joj nije bila naklonjena ni na 1500 metara, a najveća podrška u teškim trenucima joj je kontroverzni youtuber i boksač Jake Paul.

​"Srce mi je slomljeno. Znam da je ovo cijeli njezin život. Cijeli njezin san i sve za što je tako naporno radila. Ovaj je sport tako bizaran", rekao je Paul.

Međutim, dan kasnije stigla je vijest koja je obradovala 'slomljeni par'. Jedno mjesto ostalo je slobodno za nastup na 1000 m, a na temelju dobrih rezultata prošle godine, nizozemski olimpijski odbor odlučio je to mjesto prepustiti Jutti koja će tako ipak imati priliku ispuniti olimpijski san. Nastupit će i na 500 metara, ali ta disciplina joj nije jača strana.

​"Osvojila sam posljednje Svjetske kupove. Uvijek sam bila barem među prve dvije na svjetskoj razini. Nadam se da će pogledati moju razinu, uključujući i današnju, kako sam klizala prije pada, i napredak koji ostvarujem", rekla je Leerdam.

Par se inače upoznao kad joj je Paul poslao poruku na Instagramu pozvavši je u svoj podcast. Zaručili su se u ožujku, a Jutta često ističe kako je on "najromantičniji muškarac na svijetu" i da je iz nje "izvukao ono najbolje".

Jako je odjeknula priča kako Jutta voli pozirati u kreacijama bez donjeg rublja, što je postala jedna od najčešćih tema vezanih uz nju izvan sportskih terena. Američki mediji ističu kako Paul ima velikih problema s takvim fotografijama.