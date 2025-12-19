Top 50 najbogatijih klubova na svijetu: Cifre su sulude, a nećete vjerovati koliko ih je iz nogometa

Prije šest godina, najvrjednija sportska ekipa na svijetu vrijedila je 5 milijardi dolara. Sada ta brojka ne bi došla ni do prvih 50.

Zajedno, 50 najboljih ekipa vrijedi više od 353 milijarde dolara, odnosno u prosjeku 7,1 milijardu dolara svaki - što je porast od 22% u odnosu na 2024. i više nego dvostruko više nego prije samo četiri godine. Osam franšiza među prvih 50 zabilježilo je međugodišnji porast od najmanje 30%, a taj broj ne uključuje Ferrari i Mercedes Formule 1, koji su porasli za 58% od 2023., ali ih Forbes prošle godine nije procijenio.

Općenito govoreći, rastuće sportske procjene u posljednja dva desetljeća rezultat su porasta naknada za medijska prava. Prošle godine, na primjer, NBA je sklopila 11-godišnje ugovore o emitiranju s ABC/ESPN-om, NBC-om/Peacockom i Amazon Prime Videom za navodno 76 milijardi dolara, ili prosječno 6,9 milijardi dolara godišnje, što je otprilike 4 milijarde dolara godišnje povećanje u odnosu na stare ugovore. Godinu prije, NFL je pristao na paket koji jamči najmanje 125,5 milijardi dolara do 2033. godine.

S većim distribucijama od liga - i s ekipama koje ostvaruju velike financijske dobitke u područjima kao što su sponzorstvo i premium sjedala - NBA i NFL franšize su zabilježile porast prosječnog prihoda od 141% odnosno 91% u posljednjem desetljeću, na procijenjenih 417 milijuna dolara, odnosno 662 milijuna dolara. A budući da se sportske ekipe općenito vrednuju na temelju višekratnika prihoda, dodatni novac izravno povećava prodajne cijene.

Istodobno, sportske procjene nisu uvijek utemeljene isključivo na ekonomiji - i svaka sljedeća prodaja ekipe na kraju se koristi kao mjerilo za njegovu ligu, potencijalno resetirajući tržište. U možda najočitijem primjeru, milijarder Steve Ballmer kupio je Los Angeles Clipperse za 2 milijarde dolara 2014. godine nakon skandala u koji je bio uključen vlasnik Donald Sterling. Prethodne godine Forbes je Clipperse procijenio na 575 milijuna dolara, a prosjek NBA lige bio je 634 milijuna dolara, što je oko 4,2 puta više od prihoda prethodne sezone. Godinu nakon transakcije, Forbesov prosjek porastao je na 1,2 milijarde dolara, s višekratnikom prihoda od 7,2. (Danas te brojke iznose 5,4 milijarde dolara i 12,9 puta više.)

Dok su 32 franšize NFL-a ove godine porasle za 25%, 20 najvrjednijih europskih nogometnih klubova poraslo je za 5% usred problema koji uključuju stagnaciju naknada za medijska prava, rastuće troškove i značajan dug. Tijekom posljednje tri godine - otkako su se navijači počeli vraćati na stadione i arene tijekom pandemije NBA prednjači s prosječnom vrijednošću momčadi koja je skočila za 87%, dok su MLB i europski nogomet izjednačeni s 25% i 24%.

S tom razlikom, nogomet sada čini samo četiri od 50 najvrjednijih momčadi na svijetu - dva kluba iz španjolske La Lige i dva iz engleske Premier lige - što je manje od sedam u svakoj od posljednje dvije godine, pri čemu su engleski Manchester City, njemački Bayern München i francuski Paris Saint-Germain pali s popisa.

U međuvremenu, Formula 1 se vraća nakon godinu dana pauze - Ferrari i Mercedes sada vrijede najmanje 6 milijardi dolara - a NBA ima snažnih 12 momčadi uključenih drugu godinu zaredom, s Miami Heatom koji je zamijenio Dallas Maverickse.

Međutim, nijedna liga se ne može usporediti s NFL-om, koji ima 30 od svojih 32 momčadi među 50 najboljih - sve osim New Orleans Saintsa vrijednih 5,3 milijarde dolara i Cincinnati Bengalsa vrijednih 5,25 milijardi dolara.