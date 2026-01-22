FREEMAIL
HOLLYWOODSKA IKONA /

Glumica Jane Fonda viđena u kolicima: Mnogi su se iznenadili kada su je ugledali na aerodromu

Glumica Jane Fonda viđena u kolicima: Mnogi su se iznenadili kada su je ugledali na aerodromu
Foto: Lionssharenews/backgrid/backgrid Usa/profimedia
Jane Fonda (87) američka je glumica, producentica i aktivistica, jedna je od najvažnijih filmskih zvijezda druge polovice 20. stoljeća.
Ikona Hollywooda, dvostruka oskarovka, politička buntovnica i fitness zvijezda – Jane Fonda (87) već više od šest desetljeća fascinira svijet svojom karijerom i životnim preokretima. Premda je i danas često viđamo u glamuroznim izdanjima na crvenim tepisima, ovih je dana iznenadila javnost kada je snimljena u invalidskim kolicima na aerodromu u Los Angelesu, elegantna kao i uvijek. Mnogi su se šokirali da tako dobro izgleda u devetom desetljeću.  Iako već godinama koristi kolica kao praktičnu pomoć, Fonda ne skriva da se osjeća snažno, aktivno i znatiželjno, baš kako je i sama rekla prošlog ljeta. U nastavku pogledajte kako je izgledala kroz godine.

22.1.2026.
15:33
Hot.hr
The Legacy Collection/hollywood Archive/profimedia
Jane FondaGlumica
