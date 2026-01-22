Glumica Jane Fonda viđena u kolicima: Mnogi su se iznenadili kada su je ugledali na aerodromu

Ikona Hollywooda, dvostruka oskarovka, politička buntovnica i fitness zvijezda – Jane Fonda (87) već više od šest desetljeća fascinira svijet svojom karijerom i životnim preokretima. Premda je i danas često viđamo u glamuroznim izdanjima na crvenim tepisima, ovih je dana iznenadila javnost kada je snimljena u invalidskim kolicima na aerodromu u Los Angelesu, elegantna kao i uvijek. Mnogi su se šokirali da tako dobro izgleda u devetom desetljeću. Iako već godinama koristi kolica kao praktičnu pomoć, Fonda ne skriva da se osjeća snažno, aktivno i znatiželjno, baš kako je i sama rekla prošlog ljeta. U nastavku pogledajte kako je izgledala kroz godine.