NOVA LARA /

Osam sati treninga dnevno: Sophie Turner opasno se pripremala za ulogu Lare Croft

Osam sati treninga dnevno: Sophie Turner opasno se pripremala za ulogu Lare Croft
Foto: Amazon Prime Video/ferrari/profimedia
Sophie Turner (29) britanska je glumica koja se svjetskoj publici proslavila ulogom Sanse Stark u megapopularnoj seriji „Igra prijestolja“.
1 /24
Od Sanse Stark do Lare Croft – karijera Sophie Turner (29) posljednjih je godina doživjela veliki zaokret. Britanska glumica ponovno je u fokusu javnosti nakon što je potvrđeno da će utjeloviti legendarni lik u novoj seriji „Tomb Raider“. Povodom te uloge prisjećamo se njezinih najvećih uspjeha, ljubavnih priča i transformacija koje su je dovele do jedne od najzahtjevnijih uloga u karijeri.

22.1.2026.
14:45
Hot.hr
Amazon Prime Video/ferrari/profimedia
Sophie TurnerLara Croft
