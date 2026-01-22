Osam sati treninga dnevno: Sophie Turner opasno se pripremala za ulogu Lare Croft

Od Sanse Stark do Lare Croft – karijera Sophie Turner (29) posljednjih je godina doživjela veliki zaokret. Britanska glumica ponovno je u fokusu javnosti nakon što je potvrđeno da će utjeloviti legendarni lik u novoj seriji „Tomb Raider“. Povodom te uloge prisjećamo se njezinih najvećih uspjeha, ljubavnih priča i transformacija koje su je dovele do jedne od najzahtjevnijih uloga u karijeri.