Tko je Charli XCX? Britanska pop ikona koja je redefinirala glazbenu scenu

Tko je Charli XCX? Britanska pop ikona koja je redefinirala glazbenu scenu
Foto: Collin Xavier/image Press Agency/abaca/abaca Press/profimedia
Charli XCX pravo ime je Charlotte Emma Aitchison i rođena je 1992. godine u Londonu.
1 /24
Charli XCX  (30) je britanska pjevačica, tekstopisac i producentica koja je posljednje desetljeće postala jedna od najutjecajnijih i najinovativnijih figura u pop glazbi. Njezin album „Brat“ i razdoblje koje su fanovi prozvali „Brat Summer“ označili su vrhunac eksperimentiranja – kombinaciju zaraznih melodija s elektroničkim, avangardnim i underground zvukovima. Tijekom tog razdoblja Charli je pokazala hrabrost u eksperimentiranju, kako u glazbi, tako i u vizualnom izrazu, čime je dodatno učvrstila status pop ikone koja se ne boji pomaknuti granice mainstreama. Album „Brat“ obuhvaća teme ljubavi, identiteta i individualnosti, a njezini nastupi i video spotovi iz tog razdoblja izazvali su brojne reakcije i kontroverze. Osim profesionalnih uspjeha, Charli XCX je u braku s producentom i glazbenikom Jackom Antonoffom, s kojim dijeli i kreativne projekte te inspiraciju za mnoge pjesme. U galeriji donosimo pregled njezinih najpamtljivijih kombinacija kroz godine.

22.1.2026.
7:04
Hot.hr
Fernando Allende/broadimage Ente/shutterstock Editorial/profimedia
Charlie XcxPjevačica
NEUSTRAŠIVA I AUTENTIČNA /
Tko je Charli XCX? Britanska pop ikona koja je redefinirala glazbenu scenu