Poharala ih razorna oluja: Nevrijeme odnijelo dva života, ulice izgledaju zastrašujuće

U snažnom nevremenu praćenom obilnim kišama i orkanskim vjetrovima, koje je pogodilo veći dio Grčke, život su izgubile dvije osobe. Najteže je pogođena regija Atika, gdje je nevrijeme uzrokovalo velike poplave, prekide u prometu i stotine poziva hitnim službama, piše Greek Reporter.

U južnom atenskom predgrađu Glyfadi život je izgubila 56-godišnja žena koju je odnijela bujica. Iz policije su priopćili kako je žena (56) hodala ulicom kada ju je zahvatila snažna bujica. Ostala je zarobljena ispod vozila, a vatrogasci su je pronašli bez svijesti. Prevezena je u bolnicu, gdje je utvrđena njezina smrt.

U Astros Kynouriji, 53-godišnji časnik lokalne postaje Obalne straže poginuo je dok je bio u pješačkoj patroli u luci. Časnik je pomagao vezati plovila kada ga je pogodio snažan val. Zadobio je smrtonosnu ozljedu glave. Iz vode su ga izvukli bez svijesti, a smrt je potvrđena u lokalnom domu zdravlja.

"Razine padalina koje smo očekivali su potvrđene, a i više od toga. Zabilježili smo do 100 mm u Spetsesu, dok su u Megari i drugim dijelovima Atike ukupne količine premašile 140 mm", rekao je meteorolog Dimitris Ziakopoulos.

Prema podacima Nacionalnog opservatorija u Ateni (Meteo.gr), ekstremne oborine zabilježene su diljem Atike, istočnog Peloponeza i Evije. Do srijede u 20 sati, u Papagou je zabilježeno 146,4 mm, u Taktikoupoli Triziniji 130,4 mm, a u Vyronasu 126,4 mm.

Olujni vrtlog bi se danas trebao pomaknuti prema istoku. Egejski otoci sada su ugroženi, a prognoze predviđaju olujne valove i vjetrove jačine do 10 bofora. Nadležne službe ostaju u stanju visoke pripravnosti.