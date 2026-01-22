FREEMAIL
NOVA TRAGEDIJA /

Strava u Australiji! Usred bijela dana ubijene tri osobe, policija: 'Ne izlazite iz kuća'

Strava u Australiji! Usred bijela dana ubijene tri osobe, policija: 'Ne izlazite iz kuća'
Foto: Facebook/libby Skj/screenshot

Policija je savjetovala javnosti da izbjegavaju to područje te da lokalno stanovništvo ostane u kućama. Istraga je u tijeku

22.1.2026.
9:04
Tajana Gvardiol
Facebook/libby Skj/screenshot
Tri su osobe ubijene u pucnjavi, a napadač je još uvijek na slobodi na australskom jezeru Cargelligo u četvrtak poslijepodne po lokalnom vremenu, piše Daily Mail.

Pucnjava se dogodila na jezeru Cargelligo oko 16.40 sati. Policija je savjetovala javnosti da izbjegavaju to područje te da lokalno stanovništvo ostane u kućama. Istraga je u tijeku.

Dvije žene i jedan muškarac poginuli su u pucnjavi, a drugi muškarac prevezen je u bolnicu u teškom, ali stabilnom stanju.

"Utvrđeno je mjesto zločina i započela je istraga o okolnostima incidenta“, izjavila je policija NSW-a.

"Javnost se poziva da izbjegava područje, a lokalno stanovništvo da ostane u kućama.“

"Više informacija bit će dostupno kada budu dostupne." Za napadačem se intenzivno traži, a vjeruje se da je pobjegao s mjesta događaja u vozilu u vlasništvu općine, naoružan dugometražnim oružjem.

POGLEDAJTE VIDEO: Tragedija u Australiji! BMW-om se zabio u terasu i ubio petero ljudi, među njima i dijete. Nije bio pijan

PucnjavaAustralijaNapadač
