Novi skandal Kristijana Golubovića: Nakon svađe s partnericom dobio zabranu prilaska

Kristijan Golubović (55) udaljen je iz stana na beogradskom Voždovcu nakon incidenta u obitelji, prenose srpski mediji. Policija u Beogradu u utorak, 10. ožujka, izrekla mu je hitne mjere udaljavanja iz stana te zabranu prilaska i komunikacije s partnericom Kristinom Spalević.

Prema pisanju Kurira, do incidenta je došlo nakon verbalne svađe u stanu, tijekom koje je Golubović navodno počeo vrijeđati partnericu, upućivati joj prijetnje, a zatim ju je i fizički napao te gurao. Slučaj istražuje Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nedavno se pomirili

Podsjetimo, njihov odnos već neko vrijeme izaziva pozornost javnosti. Spalević je nedavno potvrdila da je napustila Golubovića, a u javnosti je govorila i o problemima u njihovoj vezi, uključujući i njegovo kockanje.

U jednom od svojih obraćanja otkrila je i manje poznate detalje iz privatnog života. Istaknula je kako ima brata s cerebralnom paralizom te da je još kao tinejdžerica morala početi raditi kako bi pomogla obitelji.

“Počela sam raditi sa 17 godina, dok sam još išla u školu. Financijski problemi u našoj obitelji bili su povezani s liječenjem mog brata”, ispričala je.

Govorila o prekidu i prijetnjama

Na pitanje je li zbog kockanja razmišljala o razlazu s Golubovićem, Spalević je rekla kako je više puta pomislila na prekid.

“Od njega sam planirala otići zbog svega, ne samo zbog kocke. Iskreno, gotovo svaki dan sam pomislila da se razdvojimo”, rekla je.

Tijekom jednog prijenosa uživo na društvenim mrežama iznijela je i ozbiljne optužbe, tvrdeći da joj je Golubović u više navrata prijetio.

“Dobila sam prijetnje ubojstvom više puta u posljednjih 20 dana. Govorio mi je da će moja djeca odrastati bez mene”, ispričala je vidno potresena.

Najavila da će objaviti detalje

Spalević je tada najavila da će na svom YouTube kanalu objaviti detaljan video u kojem će, kako tvrdi, iznijeti sve što se događalo u njihovom odnosu.

“Neću dopustiti da se na mene baca ljaga za nešto što nisam učinila. Pokazat ću sve što se dogodilo”, poručila je.

Dodala je i kako je, prema njezinim riječima i savjetima psihologa, u njihovom odnosu prepoznala obrazac ponašanja koji opisuje kao manipulativan i toksičan.

Cijeli slučaj sada je u rukama nadležnih institucija, koje provode daljnju istragu o navodima i okolnostima incidenta.

