RUŽAN POTEZ

Kakav bezobraznik! Otuđeni sin javno ponizio Victoriju Beckham, i to na Majčin dan

Foto: Zak Hussein/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Na dan kada se u Ujedinjenom Kraljevstvu obilježava Majčin dan, Brooklyn Beckham potpuno je ignorirao Victoriju Beckham te je punici čestitao rođendan

15.3.2026.
19:27
Hot.hr
U Ujedinjenom Kraljevstvu ove se nedjelje obilježava Majčin dan. I dok su se mnoge majke ovog nedjeljnog jutra budile uz čestitke, i virtualne i papirnate, Victoria Beckham probudila se uz još jedan bolan podsjetnik na hladan odnos s najstarijim sinom Brooklynom.

Umjesto da Majčin dan čestita Victoriji, 27-godišnji Brooklyn Beckham prigodu je iskoristio da oda počast svojoj punici, Claudiji Heffner Peltz.

Subotnju večer 27-godišnjak proveo je subotu navečer slaveći 71. rođendan bivše manekenke Claudije Heffner Peltz uz glumicu suprugu Nicolu Peltz. Na Instagramu je odmah podijelio fotografiju svoje supruge i punice napisavši: "Sretan rođendan najboljoj punici. Volim te strašno i nadam se da si imala najsjajniji dan!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dok je Victoria ostala bez čestitke od svog prvorođenca, brižni se David Beckham ipak pobrinuo da supruzi stavi osmijeh na lice.

Objavivši Victorijinu fotografiju s trudničkim trbuhom, David ju je nazvao "najsjajnijom mamom" te dodao kako je Victoria inspiracija njihovoj djeci.

"Volimo te beskrajno, zahvalan sam na obitelji koju smo stvorili. Uživaj u specijalnom danu jer nitko ga ne zaslužuje više od tebe", zaključio je bivši engleski nogometaš.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
