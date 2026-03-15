Kakav bezobraznik! Otuđeni sin javno ponizio Victoriju Beckham, i to na Majčin dan

U Ujedinjenom Kraljevstvu ove se nedjelje obilježava Majčin dan. I dok su se mnoge majke ovog nedjeljnog jutra budile uz čestitke, i virtualne i papirnate, Victoria Beckham probudila se uz još jedan bolan podsjetnik na hladan odnos s najstarijim sinom Brooklynom.

Umjesto da Majčin dan čestita Victoriji, 27-godišnji Brooklyn Beckham prigodu je iskoristio da oda počast svojoj punici, Claudiji Heffner Peltz.

Subotnju večer 27-godišnjak proveo je subotu navečer slaveći 71. rođendan bivše manekenke Claudije Heffner Peltz uz glumicu suprugu Nicolu Peltz. Na Instagramu je odmah podijelio fotografiju svoje supruge i punice napisavši: "Sretan rođendan najboljoj punici. Volim te strašno i nadam se da si imala najsjajniji dan!"

I dok je Victoria ostala bez čestitke od svog prvorođenca, brižni se David Beckham ipak pobrinuo da supruzi stavi osmijeh na lice.

Objavivši Victorijinu fotografiju s trudničkim trbuhom, David ju je nazvao "najsjajnijom mamom" te dodao kako je Victoria inspiracija njihovoj djeci.

"Volimo te beskrajno, zahvalan sam na obitelji koju smo stvorili. Uživaj u specijalnom danu jer nitko ga ne zaslužuje više od tebe", zaključio je bivši engleski nogometaš.

