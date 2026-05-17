Pikantni preokret za klasik: Pečeno pile za najzahtjevnija nepca po receptu slavne kuharice

Vrhunska britanska chefica Angela Hartnett dala je klasičnom pečenom piletu pikantni preokret. U popularnom podcastu "Dish from Waitrose" pripremila je za glumicu Nicolu Coughlan, zvijezdu serija "Bridgerton" i "Derry Girls", inovativan recept koji spaja britansku tradiciju s meksičkim okusima, a rezultat je sočno meso prepuno arome koje će oduševiti i najzahtjevnija nepca.

Spoj britanske tradicije i meksičkih okusa

Angela Hartnett, štićenica Gordona Ramsayja i vlasnica restorana s Michelinovom zvjezdicom, poznata je po kulinarskom stilu koji spaja talijansko naslijeđe s modernom europskom kuhinjom. Iako je često inspirirana Italijom, Hartnett vješto reinterpretira i britanske klasike, a njezino pečeno pile s chipotleom i limetom savršen je primjer te fuzije.

Ideja za recept nastala je kao odgovor na želje njezine gošće. Nicola Coughlan otkrila je da obožava pečenja, ali i meksičku kuhinju te kisele dodatke. Hartnett je odlučila spojiti te tri ljubavi u jedno jelo. "Danas za Nicolu Coughlan pripremam pečeno pile. Budući da voli meksičke okuse i pečenja, odlučili smo to spojiti", objasnila je Hartnett.

Ključ recepta leži u dimljenoj, pikantnoj chipotle marinadi obogaćenoj koricom i sokom limete, svježim korijanderom i kiselim vrhnjem. Upravo ta kombinacija daje piletini dubinu okusa i sočnost koja je oduševila glumicu.

Tajna sočnog mesa i "apsolutno prekrasnog" mirisa

Da bi se osiguralo prožimanje okusa kroz cijelo meso, Hartnett koristi jednostavan, ali učinkovit trik. Palcem nježno odvaja kožu od pilećih prsa, pazeći da je ne potrga. Zatim žlicom nanosi marinadu ispod kože i prstima je ravnomjerno raspoređuje po mesu. Ostatkom marinade premazuje cijelo pile izvana, a u šupljinu stavlja iskorištene polovice limete i stabljike korijandera, koji tijekom pečenja ispuštaju dodatnu aromu.

Kada je jelo posluženo, Nicolina reakcija potvrdila je uspjeh ovog kulinarskog eksperimenta. "Ovo miriše apsolutno prekrasno. Hvala ti puno", izjavila je glumica. Recept je ubrzo postao hit.

Recept za pikantno pečeno pile Angele Hartnett

Ako želite unijeti dašak egzotike u svoj nedjeljni ručak, evo kako možete pripremiti ovo jelo kod kuće.

Sastojci:

Za pile:

1 cijelo pile

Chipotle pasta

Svježi korijander (listovi i stabljike)

Kiselo vrhnje

Češnjak

1 limeta (korica i sok)

Sol i papar

1 žlica ulja

2 žlice vode

Za ukiseljeni luk:

1 luk, narezan na kolutove

Prstohvat soli

Sok od 2 limete

Za umak:

1 sušena ancho papričica (po želji)

1 žlica ulja

1 lovorov list

Timijan

1 luk, narezan

Sjeckane rajčice

Češnjak

Sol

Priprema:

Priprema marinade: Zagrijte pećnicu na 200 °C (plin na oznaku šest). U zdjeli pomiješajte chipotle pastu, nasjeckane listove korijandera, kiselo vrhnje, polovicu pripremljenog češnjaka te koricu i sok jedne limete. Smjesu dobro začinite solju i paprom. Priprema piletine: Prstima pažljivo odvojite kožu od pilećih prsa, a zatim ispod nje ravnomjerno rasporedite pripremljenu chipotle smjesu. U šupljinu pileta stavite iskorištene polovice limete i stabljike korijandera. Pečenje: Začinite cijelo pile solju i paprom, prelijte ga jednom žlicom ulja i stavite u posudu za pečenje s dvije žlice vode. Pecite sat i deset minuta do sat i dvadeset minuta, povremeno podlijevajući, dok ne bude potpuno pečeno. Da biste provjerili je li gotovo, zabodite oštar nož u najdeblji dio batka; sokovi koji iscure trebaju biti bistri. Odmor: Izvadite pile iz pećnice i ostavite ga da odstoji najmanje petnaest minuta prije rezanja. Priprema ukiseljenog luka: Dok se piletina peče, kolutove luka stavite u manju zdjelu, pospite prstohvatom soli i dodajte sok od dvije limete. Promiješajte, pokrijte i ostavite u hladnjaku da se lagano ukisele. Priprema umaka: Ako koristite sušenu ancho papričicu, kratko je tostirajte u suhoj tavi oko jedne minute. Prebacite je u zdjelu, prelijte kipućom vodom i ostavite deset minuta. U istu tavu dodajte preostalu žlicu ulja, lovorov list, timijan i narezani luk. Dinstajte petnaestak minuta dok luk ne omekša. Ancho papričicu izvadite iz vode (sačuvajte 100 ml tekućine), očistite od sjemenki i nasjeckajte. U tavu s lukom dodajte preostali češnjak, dinstajte trideset sekundi, a zatim umiješajte sjeckane rajčice, nasjeckanu papričicu, sačuvanu tekućinu i prstohvat soli. Pustite da umak krčka dvanaest do petnaest minuta dok se ne zgusne.

Pile poslužite narezano za stolom uz ukiseljeni luk, umak od rajčice, svježi korijander i kriške limete, tako da svatko može složiti svoje tacose i uživati u jedinstvenom spoju okusa.

POGLEDAJTE GALERIJU