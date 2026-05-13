SKRIVA MALU TAJNU /

Rižoto s cheddar sirom: Kako je odvažna kombinacija postala klasik hrane za utjehu

Foto: Magnific

13.5.2026.
6:32
Antonela Ištvan
Rižoto s cheddar sirom slavne britanske kulinarske autorice Nigelle Lawson na prvu zvuči kao neobična kombinacija koja izaziva sumnjičavost. Spoj klasičnog talijanskog jela s izrazito britanskim sirom mnogima se može činiti odvažnim, no upravo je ovaj recept postao jedan od klasika.

Tajna nije samo u cheddaru, već i u još jednom neočekivanom sastojku – dijon senfu. U maloj količini, senf obogaćuje okus jela, a da pritom ne dominira. Objavljujući recept, i sama Nigella je priznala: "Ovo se Talijanima može činiti čudnim, ali funkcionira predivno." I doista, svi se okusi u ovom kremastom rižotu spajaju u harmoničnu i iznenađujuće ukusnu cjelinu.

Spoj utjehe, nostalgije i jednostavnosti

Osim što je nevjerojatno ukusan, ovaj je rižoto i relativno jednostavan za pripremu, odnosno onoliko jednostavan koliko rižoto uopće može biti s obzirom na to da zahtijeva stajanje uz štednjak i miješanje dvadesetak minuta. 

Popularnost ovog jela savršeno se uklapa u moderne kulinarske trendove koji slave takozvanu "hranu za utjehu", nostalgične obroke i kulinarski eskapizam. Ovaj rižoto pruža osjećaj topline i zadovoljstva, a mnogi ga opisuju kao profinjeniju verziju makarona sa sirom. 

Recept za rižoto s cheddar sirom

Priprema ovog rižota ne zahtijeva mnogo predradnji, a cijeli je proces gotov iznenađujuće brzo. Ključ je u strpljivom miješanju i postepenom dodavanju temeljca.

Sastojci: 

  • Maslac
  • Maslinovo ulje
  • Mladi poriluk
  • Riža za rižoto (Arborio ili Carnaroli)
  • Suho bijelo vino
  • Dijon senf
  • Temeljac od povrća (po mogućnosti s niskim udjelom soli)
  • Zreli cheddar sir, naribani
  • Svježi vlasac, nasjeckani
  • Sol i svježe mljeveni crni papar

Priprema korak po korak: 

  1. U tavi srednje veličine otopite maslac i ulje, a zatim dodajte nasjeckani mladi poriluk. Pirjajte ga na laganoj vatri dok ne omekša.
  2. Dodajte rižu za rižoto i miješajte otprilike jednu minutu kako bi se svako zrno obložilo masnoćom.
  3. Pojačajte vatru te ulijte vino i senf. Neprestano miješajte dok vino u potpunosti ne ispari.
  4. Smanjite vatru i počnite dodavati vrući temeljac, grabilicu po grabilicu. Svaki put pričekajte da riža upije tekućinu prije dodavanja sljedeće grabilice. Nastavite miješati dok se sav temeljac ne upije, a riža ne bude kuhana al dente. To bi trebalo trajati oko 18-20 minuta.
  5. Maknite posudu s vatre. Umiješajte naribani cheddar sir i nastavite miješati dok se potpuno ne otopi i rižoto ne postane kremast.
  6. Rižoto odmah rasporedite u prethodno zagrijane zdjelice. Pospite ga obilnom količinom nasjeckanog vlasca i prstohvatom svježe mljevenog crnog papra.

Gotov rižoto poslužuje se odmah dok je topao i kremast. Za potpuni doživljaj, uz jelo se preporučuje čaša suhog bijelog vina, koja će lijepo zaokružiti bogatstvo okusa. 

