Rižoto s cheddar sirom: Kako je odvažna kombinacija postala klasik hrane za utjehu
Rižoto s cheddar sirom slavne britanske kulinarske autorice Nigelle Lawson na prvu zvuči kao neobična kombinacija koja izaziva sumnjičavost. Spoj klasičnog talijanskog jela s izrazito britanskim sirom mnogima se može činiti odvažnim, no upravo je ovaj recept postao jedan od klasika.
Tajna nije samo u cheddaru, već i u još jednom neočekivanom sastojku – dijon senfu. U maloj količini, senf obogaćuje okus jela, a da pritom ne dominira. Objavljujući recept, i sama Nigella je priznala: "Ovo se Talijanima može činiti čudnim, ali funkcionira predivno." I doista, svi se okusi u ovom kremastom rižotu spajaju u harmoničnu i iznenađujuće ukusnu cjelinu.
Spoj utjehe, nostalgije i jednostavnosti
Osim što je nevjerojatno ukusan, ovaj je rižoto i relativno jednostavan za pripremu, odnosno onoliko jednostavan koliko rižoto uopće može biti s obzirom na to da zahtijeva stajanje uz štednjak i miješanje dvadesetak minuta.
Popularnost ovog jela savršeno se uklapa u moderne kulinarske trendove koji slave takozvanu "hranu za utjehu", nostalgične obroke i kulinarski eskapizam. Ovaj rižoto pruža osjećaj topline i zadovoljstva, a mnogi ga opisuju kao profinjeniju verziju makarona sa sirom.
Recept za rižoto s cheddar sirom
Priprema ovog rižota ne zahtijeva mnogo predradnji, a cijeli je proces gotov iznenađujuće brzo. Ključ je u strpljivom miješanju i postepenom dodavanju temeljca.
Sastojci:
- Maslac
- Maslinovo ulje
- Mladi poriluk
- Riža za rižoto (Arborio ili Carnaroli)
- Suho bijelo vino
- Dijon senf
- Temeljac od povrća (po mogućnosti s niskim udjelom soli)
- Zreli cheddar sir, naribani
- Svježi vlasac, nasjeckani
- Sol i svježe mljeveni crni papar
Priprema korak po korak:
- U tavi srednje veličine otopite maslac i ulje, a zatim dodajte nasjeckani mladi poriluk. Pirjajte ga na laganoj vatri dok ne omekša.
- Dodajte rižu za rižoto i miješajte otprilike jednu minutu kako bi se svako zrno obložilo masnoćom.
- Pojačajte vatru te ulijte vino i senf. Neprestano miješajte dok vino u potpunosti ne ispari.
- Smanjite vatru i počnite dodavati vrući temeljac, grabilicu po grabilicu. Svaki put pričekajte da riža upije tekućinu prije dodavanja sljedeće grabilice. Nastavite miješati dok se sav temeljac ne upije, a riža ne bude kuhana al dente. To bi trebalo trajati oko 18-20 minuta.
- Maknite posudu s vatre. Umiješajte naribani cheddar sir i nastavite miješati dok se potpuno ne otopi i rižoto ne postane kremast.
- Rižoto odmah rasporedite u prethodno zagrijane zdjelice. Pospite ga obilnom količinom nasjeckanog vlasca i prstohvatom svježe mljevenog crnog papra.
Gotov rižoto poslužuje se odmah dok je topao i kremast. Za potpuni doživljaj, uz jelo se preporučuje čaša suhog bijelog vina, koja će lijepo zaokružiti bogatstvo okusa.
