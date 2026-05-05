Inovativni recept: Podignite pire krumpir na novu razinu uz malo sira
Krumpir uvijek donosi osjećaj ugode i nostalgije, a pire krumpir nije iznimka. Iako ga najčešće doživljavamo kao prilog, pire krumpir zapravo može postati glavno jelo. Kuhari i amateri neprestano traže nove načine kako bi obogatili ovaj klasik, a od dodavanja masti od slanine, pečenog češnjaka ili raznih sireva, mogućnosti su bezbrojne.
Upravo jedan takav kreativan recept postao je viralan na društvenim mrežama. Autorica recepata na TikToku, Amy Sheppard, podijelila je recept koji je osvojio internet. U njemu spaja kremasti pire krumpir sa sirom i karameliziranim lukom te ga na kraju zapeče s hrskavim pohanim kolutićima luka.
Amy je dala i savjet za one koji su u žurbi. "Ako nemate vremena za pripremu domaćeg pirea, slobodno upotrijebite kupovni. A ako imate svježeg špinata, možete i njega ubaciti. Ovo je jedna od onih večera zbog koje nikada nećete požaliti i definitivno je nešto što biste trebali isprobati", poručila je.
Zapečeni pire krumpir s pohanim lukom
Sastojci:
- Krumpir (količina po želji)
- 90 g maslaca (50 g za luk, 40 g za pire)
- 1 veći luk, nasjeckan
- 70 ml toplog mlijeka
- Naribani sir (npr. cheddar)
- Svježe nasjeckano začinsko bilje (npr. vlasac, peršin)
- Sol i papar po ukusu
- Kupovni pohani kolutići luka
- Malo ulja
Priprema korak po korak:
- Krumpir ogulite, narežite i stavite u lonac s hladnom, posoljenom vodom. Pustite da zavrije i kuhajte dok ne omekša dovoljno da ga možete zgnječiti.
- Dok se krumpir kuha, pripremite luk. U dubokoj tavi s neprianjajućim dnom otopite 50 grama maslaca. Dodajte nasjeckani luk i pržite ga petnaestak minuta na srednje jakoj vatri, redovito miješajući, dok ne omekša i ne karamelizira se.
- Kuhani krumpir ocijedite i zgnječite. Umiješajte 40 grama maslaca i 70 mililitara toplog mlijeka pa tucite drvenom kuhačom ili gnječilicom dok smjesa ne postane glatka i kremasta.
- U pire dodajte karamelizirani luk, šaku naribanog sira i jednu žlicu svježe nasjeckanog začinskog bilja po želji. Začinite solju i paprom te miješajte dok se svi sastojci ne sjedine.
- Prebacite smjesu u okruglu posudu za pečenje i lagano poravnajte vrh. Zagrijte pećnicu na 180°C.
- U zdjeli pomiješajte kolutiće luka s malo ulja. Dodajte jednu čajnu žličicu nasjeckanog začinskog bilja te začinite solju i paprom. Pospite ih sitno naribanim sirom i promiješajte dok se sir ne zalijepi za kolutiće.
- Posložite pripremljene kolutiće luka na vrh pirea i po želji dodajte još malo naribanog sira. Pecite oko 25 minuta, odnosno dok kolutići luka ne postanu zlatni i hrskavi.
Bilo da se držite klasičnog recepta ili isprobavate nove, pire krumpir ostaje svestran i omiljen prilog koji se neprestano prilagođava i razvija. Ovaj recept dokazuje da se čak i najjednostavnije jelo može pretvoriti u kulinarski doživljaj koji će oduševiti obitelj i prijatelje.
