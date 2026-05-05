Inovativni recept: Podignite pire krumpir na novu razinu uz malo sira

Krumpir uvijek donosi osjećaj ugode i nostalgije, a pire krumpir nije iznimka. Iako ga najčešće doživljavamo kao prilog, pire krumpir zapravo može postati glavno jelo. Kuhari i amateri neprestano traže nove načine kako bi obogatili ovaj klasik, a od dodavanja masti od slanine, pečenog češnjaka ili raznih sireva, mogućnosti su bezbrojne.

Upravo jedan takav kreativan recept postao je viralan na društvenim mrežama. Autorica recepata na TikToku, Amy Sheppard, podijelila je recept koji je osvojio internet. U njemu spaja kremasti pire krumpir sa sirom i karameliziranim lukom te ga na kraju zapeče s hrskavim pohanim kolutićima luka.

@amysheppardfood Cheese, Potato & Onion Ring Bake I will never, ever get tired of the combination of creamy mash, cheddar cheese and caramelised onion...I love it just as much as I did when I was a kid. Only now, I'm putting cheesy onion rings on top and it's the best thing EVER! If you don't have time to make mash, just use shop bought and if you have some fresh spinach, you can throw that in too. This is one of those dinners that you will never regret making and definitely one to do over the bank holiday weekend. I have written up the recipe for this below and I would love to know if you're going to give it a try! x Feeds 4 For the mash: 1.1kg white potatoes peeled and chopped into medium pieces 2 extra large onions finely sliced (or use 3 regular onions) 50g butter (plus 40g extra) 70ml milk 100g grated cheddar cheese 1 tbsp fresh finely chopped herbs (I used Rosemary, Thyme and Parsley) Salt and ground black pepper For the onion rings: 15 (ish) frozen onion rings 1 tbsp olive oil 1 tsp fresh finely chopped fresh herbs (I used Rosemary) A small handful of finely grated cheddar cheese Place the potatoes in a saucepan of cold, salted water. Bring to the boil and simmer until they're soft enough to mash. In the meantime, fry the onions. Melt 50g butter in a deep non-stick frying pan. Add the onions and fry for 15 minutes on a medium heat, turning regularly until soft and a little browned. Mash the potato with a fork to get it as lump free as you can. Go over it for a minute or two with a potato masher, before stirring in 40g butter and 70ml milk and beating until smooth with a wooden spoon. Add the onions, grated cheese and a Tbsp of the fresh chopped herbs to the mash. Season with salt and pepper and stir until combined. Tip the potato into a round baking dish and smooth over the top a little. heat the oven to 180C fan (400F) Place the onion rings in a mixing bowl and pour over the oil. Add a tsp of chopped herbs and season with salt and pepper. Use your hands to turn them over until coated. Sprinkle with finely grated cheese and mix until the cheese is stuck to the rings. Place the rings on top of the pie and add a little more grated cheese if you like. Bake in the oven for around 25 minutes, or until the onions ring are golden and crispy. ♬ original sound - amysheppardfood

Amy je dala i savjet za one koji su u žurbi. "Ako nemate vremena za pripremu domaćeg pirea, slobodno upotrijebite kupovni. A ako imate svježeg špinata, možete i njega ubaciti. Ovo je jedna od onih večera zbog koje nikada nećete požaliti i definitivno je nešto što biste trebali isprobati", poručila je.

Zapečeni pire krumpir s pohanim lukom

Sastojci:

Krumpir (količina po želji)

90 g maslaca (50 g za luk, 40 g za pire)

1 veći luk, nasjeckan

70 ml toplog mlijeka

Naribani sir (npr. cheddar)

Svježe nasjeckano začinsko bilje (npr. vlasac, peršin)

Sol i papar po ukusu

Kupovni pohani kolutići luka

Malo ulja

Priprema korak po korak:

Krumpir ogulite, narežite i stavite u lonac s hladnom, posoljenom vodom. Pustite da zavrije i kuhajte dok ne omekša dovoljno da ga možete zgnječiti. Dok se krumpir kuha, pripremite luk. U dubokoj tavi s neprianjajućim dnom otopite 50 grama maslaca. Dodajte nasjeckani luk i pržite ga petnaestak minuta na srednje jakoj vatri, redovito miješajući, dok ne omekša i ne karamelizira se. Kuhani krumpir ocijedite i zgnječite. Umiješajte 40 grama maslaca i 70 mililitara toplog mlijeka pa tucite drvenom kuhačom ili gnječilicom dok smjesa ne postane glatka i kremasta. U pire dodajte karamelizirani luk, šaku naribanog sira i jednu žlicu svježe nasjeckanog začinskog bilja po želji. Začinite solju i paprom te miješajte dok se svi sastojci ne sjedine. Prebacite smjesu u okruglu posudu za pečenje i lagano poravnajte vrh. Zagrijte pećnicu na 180°C. U zdjeli pomiješajte kolutiće luka s malo ulja. Dodajte jednu čajnu žličicu nasjeckanog začinskog bilja te začinite solju i paprom. Pospite ih sitno naribanim sirom i promiješajte dok se sir ne zalijepi za kolutiće. Posložite pripremljene kolutiće luka na vrh pirea i po želji dodajte još malo naribanog sira. Pecite oko 25 minuta, odnosno dok kolutići luka ne postanu zlatni i hrskavi.

Bilo da se držite klasičnog recepta ili isprobavate nove, pire krumpir ostaje svestran i omiljen prilog koji se neprestano prilagođava i razvija. Ovaj recept dokazuje da se čak i najjednostavnije jelo može pretvoriti u kulinarski doživljaj koji će oduševiti obitelj i prijatelje.

