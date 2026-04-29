Obožavate pitu zeljanicu? Uz ovaj domaći recept ispast će vam za prste polizati

Sočna, mirisna, s hrskavom koricom i bogatim, kremastim nadjevom – pita zeljanica jelo je koje nadilazi puki obrok i postaje simbol doma, tradicije i obiteljskog okupljanja. Iako je često dio svečane trpeze, jednako je prikladna i kao doručak, ručak ili večera, što dokazuje njezinu bezvremensku popularnost.

Iako se danas smatra autohtonim jelom s ovih prostora, povijest zeljanice, baš kao i drugih pita, seže do Osmanskog carstva. S vremenom se duboko ukorijenila u gastronomsku baštinu Balkana, a posebno se veže uz bosansku kuhinju. No, njezina je vrijednost upravo u prilagodljivosti. Gotovo svaka regija pa i svaka obitelj, ima neku svoju malu tajnu ili varijaciju u pripremi. Tako će u Slavoniji nadjev često biti bogatiji kiselim vrhnjem koje mu daje dodatnu kremoznost, dok će se u Hercegovini ponekad koristiti domaća mast kako bi okus bio puniji i snažniji.

Tajna je u domaćim korama

U današnje vrijeme, kada se živi užurbanim tempom, mnogi će posegnuti za gotovim korama kako bi uštedjeli na vremenu. Iako je i takva pita ukusna, pravi znalci i gurmani složit će se u jednome: duša zeljanice krije se u domaćem, ručno razvučenom tijestu, poznatijem kao jufka.

Upravo je vještina razvlačenja tijesta rukama, sve dok ne postane tanko poput paučine i gotovo prozirno, ono što odvaja dobru od savršene pite. To je proces koji traži strpljenje i ljubav, a rezultat je neusporedivo bogatiji okus i tekstura – hrskavi vanjski slojevi koji se tope u ustima i stapaju s mekim, sočnim nadjevom, piše Immigrant's Table.

Tradicionalni recept za zeljanicu

Ovaj recept donosi provjereni, tradicionalni način pripreme, onakav kakav se prenosi s koljena na koljeno.

Sastojci:

Za tijesto:

500 g glatkog brašna (tip 550)

300 ml mlake vode

1 žličica soli

3 žlice ulja

Za nadjev:

500 g svježeg špinata (ili blitve)

500 g svježeg sira (po mogućnosti punomasnog, za bogatiji okus)

2 do 3 jaja

200 g kiselog vrhnja

sol po ukusu

Za premazivanje:

100 ml ulja ili otopljenog maslaca

Postupak:

Priprema započinje tijestom, koje je ključan element svake dobre pite. U većoj posudi pomiješa se brašno i sol, a zatim postepeno dodaje mlaka voda i ulje. Smjesa se mijesi rukama desetak minuta, sve dok se ne dobije glatko, elastično tijesto koje se odvaja od stijenki posude. Oblikuje se u kuglu, lagano premaže uljem kako se ne bi stvorila korica, pokrije čistom kuhinjskom krpom i ostavi da odmara na sobnoj temperaturi najmanje pola sata. Važno je napomenuti da što tijesto duže odmara, postaje podatnije i lakše za razvlačenje. Dok se tijesto odmara, priprema se nadjev. Svježi špinat ili blitva dobro se operu i kratko blanširaju u kipućoj vodi, tek toliko da povenu. Odmah se prebacuju u hladnu vodu kako bi zadržali svoju zelenu boju. Zatim je potrebno dobro ocijediti povrće, stišćući ga rukama kako bi se uklonio višak tekućine, te ga sitno nasjeckati. U posudi se sjedine nasjeckani špinat, svježi sir, jaja i kiselo vrhnje. Smjesa se posoli po ukusu i sve se dobro izmiješa dok se ne dobije ujednačen, kremast nadjev. Slijedi razvlačenje tijesta. Na čisti, lagano pobrašnjeni stolnjak stavlja se odmoreno tijesto i razvalja valjkom što je tanje moguće. Potom se tijesto počinje pažljivo razvlačiti rukama, od sredine prema rubovima, sve dok ne postane gotovo prozirno. Zadebljali rubovi se odrežu. Tako razvučena kora poprska se s malo ulja ili otopljenog maslaca, a zatim se uz jedan duži rub ravnomjerno rasporedi pripremljeni nadjev. Pomoću stolnjaka, podizanjem, tijesto se pažljivo zarola u dugačku rolu. Okrugli lim za pečenje ili protvan potrebno je dobro nauljiti. Krenuvši od sredine, zarolana pita slaže se spiralno, oblikujući "zvrk" dok se ne popuni cijeli lim. Postupak se ponavlja s preostalim tijestom i nadjevom. Pripremljena pita premaže se s još malo ulja i stavlja u pećnicu prethodno zagrijanu na 200°C. Peče se otprilike 30 do 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije prekrasnu zlatno-smeđu boju. Kada je gotova, vadi se iz pećnice. Za postizanje idealne teksture, lagano se poprska s nekoliko kapi vode i prekrije čistom krpom. Potrebno ju je ostaviti da odstoji desetak minuta, što će koru učiniti hrskavom, ali istovremeno i mekom. Pita se poslužuje topla, narezana na trokute, tradicionalno uz čašu hladnog jogurta ili kiselog mlijeka.

