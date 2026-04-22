Omiljeni recept: Pripremite lazanje koje je poznata kuharica usavršavala 50 godina

Lazanje su izdašno i ukusno jelo za koje postoji bezbroj recepata i metoda pripreme. Ipak, verzija slavne britanske kulinarske autorice Mary Berry ostala je popularna više od 50 godina, a njezina priprema je relativno jednostavna.

U napomenama uz recept stoji: "Ovo su klasične lazanje usavršavane godinama. Za najbolje rezultate, ostavite lazanje da odstoje šest sati prije pečenja".

Kada je Mary Berry originalno osmislila ovo jelo sedamdesetih godina prošlog stoljeća, za pripremu mesa i povrća koristila je mast od pečenja. Iako ona daje dubok i bogat okus, danas se kao bolja opcija preferira maslinovo ulje.

Recept za klasične lazanje Mary Berry

Ovaj recept dovoljan je za osam do deset osoba, što ga čini savršenim za druženja ili obiteljske ručkove, piše Mirror.

Sastojci za ragu umak:

Dvije žlice maslinovog ulja

900 g mljevene junetine

Dvije glavice luka, krupno nasjeckane

Četiri stabljike celera, sitno nasjeckane

Dva češnja češnjaka, zgnječena

Dvije ravne žlice glatkog brašna

150 ml goveđeg temeljca

Jedna žlica želea od crvenog ribiza ili jedna čajna žličica šećera (po želji)

Tri žlice koncentrata rajčice

Jedna žlica nasjeckanog timijana

Dvije konzerve sjeckane rajčice (od 400 g)

Sastojci za bešamel umak:

50 g maslaca

50 g glatkog brašna

750 ml vrućeg mlijeka

Dvije čajne žličice Dijon senfa

50 g parmezana, sitno naribanog

Sol i svježe mljeveni crni papar

Za slaganje lazanja:

12 listova za lazanje

75 g zrelog cheddar sira, naribanog

Priprema:

1. Zagrijte pećnicu na 160 °C (140 °C s ventilatorom). Za ragu, zagrijte veliku tavu i dodajte ulje. Dobro zapecite mljeveno meso sa svih strana, a zatim ga izvadite na tanjur. Na istoj masnoći dinstajte sitno nasjeckani luk, celer i češnjak dok ne omekšaju. Vratite meso u tavu i umiješajte brašno.

2. Dodajte temeljac i pustite da proključa. Umiješajte žele od crvenog ribiza ili šećer, koncentrat rajčice i timijan te sve dobro promiješajte. Dodajte sjeckane rajčice iz konzerve, ponovno pustite da zavrije, poklopite i stavite u pećnicu na jedan do jedan i pol sat, odnosno dok junetina ne postane savršeno mekana.

3. Za bešamel umak, otopite maslac u loncu. Dodajte brašno i kuhajte jednu minutu na vatri. Postupno dodajte vruće mlijeko uz neprestano miješanje pjenjačom, sve dok se smjesa ne zgusne. Umiješajte Dijon senf i parmezan te dobro začinite solju i paprom.

4. Slijedi slaganje lazanja. Na dno vatrostalne posude zapremnine oko 2,3 litre rasporedite trećinu mesnog umaka. Prelijte trećinom bešamela, začinite solju i paprom te prekrijte jednim slojem listova za lazanje. Premažite polovicom preostalog mesnog umaka, a zatim i polovicom preostalog bešamela. Ponovno začinite, dodajte novi sloj listova za lazanje, a na vrh stavite ostatak mesnog umaka i zadnji dio bešamela. Pospite naribanim cheddar sirom.

5. Za najbolji okus, pokrijte posudu i ostavite je u hladnjaku šest sati prije pečenja. Nakon toga, zagrijte pećnicu na 200 °C (180 °C s ventilatorom) i pecite lazanje 45 minuta, ili dok vrh ne dobije zlatnosmeđu boju, rubovi ne počnu ključati, a tjestenina lijepo ne omekša.

Uz malo truda, na stolu ćete imati jelo koje spaja generacije i oduševljava bogatstvom okusa.

