Mislite da jedete zdravo? Ovih 10 namirnica pune su skrivenih zamki

Siječanjske odluke o dovođenju u formu potiču mnoge na kupovinu "zdravih namirnica", no važno je znati da se i s dobrim stvarima može pretjerati. U želji za gubitkom kilograma, ljudi često radikalno mijenjaju prehranu, birajući proizvode s oznakama poput "nizak udio masti" ili "bez šećera".

Međutim, prehrambeni brendovi često preuveličavaju njihovu hranjivu vrijednost, ističući jednu prednost dok zanemaruju prisutnost aditiva i kemikalija. Opasnost nije samo u nezdravim namirnicama reklamiranim kao zdravima, već i u cjelovitim, neprerađenim namirnicama koje lako postaju kalorijske, šećerne ili slane bombe, tvrdi britanska nutricionistica. Takva prehrana ne samo da može sabotirati vaše planove, već može imati i dugoročan, štetan učinak na zdravlje, kako piše Daily Mail Online.

Pogledajte galeriju i otkrijte 10 namirnica koje obiluju šećerom, solju ili mastima, unatoč uvriježenom mišljenju u suprotno.