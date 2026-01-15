FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMO UMJERENO /

Mislite da jedete zdravo? Ovih 10 namirnica pune su skrivenih zamki

Mislite da jedete zdravo? Ovih 10 namirnica pune su skrivenih zamki
Foto: Shutterstock
Prema općim zdravstvenim preporukama, muškarci ne bi trebali unositi više od 2.500 kalorija i 95 grama masti dnevno (od čega 30 grama zasićenih), dok bi žene trebale ciljati na nešto manje, oko 2.000 kalorija i 70 grama masti (od čega 20 grama zasićenih). Bez obzira na spol, odrasli bi trebali unositi manje od 30 grama šećera i ne više od šest grama soli dnevno. Londonska nutricionistica Lily Soutter objašnjava kojih to 10 namirnica možda nisu tako zdrave kao što mislite.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Siječanjske odluke o dovođenju u formu potiču mnoge na kupovinu "zdravih namirnica", no važno je znati da se i s dobrim stvarima može pretjerati. U želji za gubitkom kilograma, ljudi često radikalno mijenjaju prehranu, birajući proizvode s oznakama poput "nizak udio masti" ili "bez šećera".

Međutim, prehrambeni brendovi često preuveličavaju njihovu hranjivu vrijednost, ističući jednu prednost dok zanemaruju prisutnost aditiva i kemikalija. Opasnost nije samo u nezdravim namirnicama reklamiranim kao zdravima, već i u cjelovitim, neprerađenim namirnicama koje lako postaju kalorijske, šećerne ili slane bombe, tvrdi britanska nutricionistica. Takva prehrana ne samo da može sabotirati vaše planove, već može imati i dugoročan, štetan učinak na zdravlje, kako piše Daily Mail Online.

Pogledajte galeriju i otkrijte 10 namirnica koje obiluju šećerom, solju ili mastima, unatoč uvriježenom mišljenju u suprotno.

15.1.2026.
18:24
Antonela Ištvan
Shutterstock
PrehranaNamirniceNezdravošećerUljeMastiNutricionistica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMO UMJERENO /
Mislite da jedete zdravo? Ovih 10 namirnica pune su skrivenih zamki