Mnogi tvrde da je Camila najzgodnija pjevačica današnjice: Sami procijenite

Pjevačica Camila Cabello rođena je 3. ožujka 1997., a danas slavi 29. rođendan. Prvi je put postala poznata kao članica grupe Fifth Harmony prije nego što je 2016. odlučila graditi solo karijeru. Njezin veliki međunarodni proboj dogodio se hitom “Havana”, a nakon toga izdala je niz uspješnih albuma i singlova, uključujući i duet “Señorita” sa Shawnom Mendesom. Osim glazbe, okušala se i u glumi u filmu Cinderella. Danas je jedna od najatraktivnijih pjevačica, a kako izgleda - pogledajte u našoj galeriji.