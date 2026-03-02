FREEMAIL
ISKLESANA TIJELA /

One su glavne na plaži: Evo kakve bikinije biraju kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni'

Foto: Instagram/Screenshot/Maša Bumbić
Kandidatkinje showa "Gospodin Savršeni" poznate su po atraktivnom izgledu, njegovanom stilu i samopouzdanju pa nije ni iznenađenje da i ljetne modne kombinacije, posebno kupaći kostimi, uvijek privlače pažnju.
Kandidatkinje showa "Gospodin Savršeni" ovogodišnju su sezonu snimale na sunčanoj Kreta, gdje romantična atmosfera i tirkizno more stvaraju savršenu kulisu za ljetne kadrove. Na obalama ovog grčkog otoka često su ponosno isticale svoju zamamnu liniju birajući modele kupaćih kostima koji naglašavaju njihovu ženstvenost i samopouzdanje. 

Show ‘Gospodin Savršeni’ gledaj svaki tjedan od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo sedam dana prije svih ili na RTL televiziji od ponedjeljka do četvrtka u 21:15

2.3.2026.
14:00
Hot.hr
Instagram/Screenshot/Maša Bumbić
Gospodin SavršeniKupaći KostimLjetoBikini
