Što spakirati u slučaju rata? Trebali biste imati barem ovih 30 osnovnih potrepština

Iako se svi iskreno nadamo da do kriznih situacija nikada neće doći, spoznaja da ste unaprijed spremni za gotovo svaki nepredviđeni scenarij donosi neprocjenjiv duševni mir i osjećaj sigurnosti. Sastavljanje torbe za hitne slučajeve, poznate i kao "bug out bag", predstavlja apsolutno ključan korak u sustavnoj pripremi za neočekivane događaje – od razornih prirodnih katastrofa pa sve do onih najtežih scenarija poput izbijanja ratnog sukoba.

Stručnjaci za civilnu zaštitu, preživljavanje i krizno upravljanje slažu se oko popisa esencijalnih predmeta koji u kritičnim trenucima mogu značiti presudnu razliku između potpunog kaosa i zadržavanja kontrole, osobito kada se nađete u situaciji da se morate evakuirati u roku od svega nekoliko minuta.

Komplet za katastrofe trebao bi sadržavati osnovne podatke i stvari. Treba biti manjih dimenzija, od vodootpornog materijala. Držite ga na sigurnom i lako dostupno mjestu, savjetuje Crveni križ Varaždinske županije.

Važno je naglasiti da ovaj tekst nije poziv na širenje panike, već služi kao racionalan, praktičan i odgovoran vodič usmjeren na osiguravanje vlastite dobrobiti te zaštitu vaše obitelji. Kako biste bili maksimalno pripremljeni, u galeriji donosimo detaljno razrađen popis 30 stvari koje bi svako odgovorno kućanstvo trebalo imati spremne i nadohvat ruke.