Kako preživjeti u slučaju 3. svjetskog rata! Ovo su najsigurnije zemlje, jedna nam je blizu

Dok ulazimo u treći dan brutalnih sukoba na Bliskom istoku koji svaki dan sve više i više eksaliraju, stručnjaci su podijelili savjete Britancima nakon što je zemlja upozorena da se pripremi za ratovanje slično onome "koje su vidjeli naši djedovi i bake". U izraelsko-američkoj operaciji "Epski bijes" ubijen je iranski vrhovni vođa i visoke osobe njegova tiranskog režima. Cilj vojne operacije bio je učinkovito "obezglavljivanje" iranskog vodstva i učinkovita promjena režima, piše Mirror.

Islamska revolucionarna garda, iranske oružane snage, izdala je jezivu izjavu u kojoj žali za smrću vladara zemlje koji je vladao željeznom hvatom od 1989. U izjavi se navodi da dolazi "kazna koja izaziva žaljenje". Iran je lansirao brojne dronove i projektile na susjedne zemlje koje imaju američke baze ili prijateljske veze s Washingtonom. Jutros se sukob proširio i na Libanon, a dronom je pogođena i baza na Cipru. Kao odgovor na smrt iranskog vođe, Europi je zaprijetila i Rusija.

Najnovije vijesti o ratu na Bliskom istoku čitajte OVDJE.

Francuska, Norveška i Finska izdale priručnik za preživljavanje

Premijer Keir Starmer ranije je upozorio da se suočavamo s "najvećom vojnom prijetnjom generacije". Ali nije išao do krajnjih granica s drugim nacijama poput Francuske, Norveške i Finske, koje su nedavno izdale priručnike o preživljavanju u ratu - upućujući stanovnike da prikupe zalihe hrane i vode u pripravnosti za mogući nuklearni napad.

Ali može li se uistinu preživjeti takav katastrofalan scenarij? Kakav je konsenzus stručnjaka - i kakve bismo pripreme trebali odmah poduzeti?

Profesor Anthony Glees, stručnjak za sigurnosna i obrambena pitanja i predavač na Sveučilištu Buckingham, strastveno vjeruje da bi Westminster trebao slijediti taj primjer objavljivanjem "kratke, pristojno napisane knjižice“ u kojoj se detaljno opisuju potencijalni scenariji koji će pomoći Britancima da se pripreme za ratovanje.

"Naravno, na početku treba naglasiti da je cijela naša nacionalna obrambena strategija odvraćanje, da je naša vanjska politika obrambena, a ne ofenzivna i da ako postanemo jaki koliko sada želimo biti, zahvaljujući Starmeru i njegovim europskim kolegama i zahvaljujući (da!) poticajima predsjednika Trumpa, onda se Treći svjetski rat sigurno može izbjeći.“

Preporuka EU: 72-satni komplet za preživljavanje

Europska unija je intervenirala s vlastitim preporukama. Blok je pozvao sve stanovnike u svojih 27 zemalja članica da se pripreme za 72 sata samodostatnosti, preporučujući ljudima da prikupe osnovne potrepštine, uključujući zalihe hrane, flaširanu vodu, svjetiljke, šibice, energetske pločice i identifikacijske dokumente osigurane u vodootpornoj torbici.

Mjeru, koja je dio šire "strategije pripravnosti", službeno je prošle godine predstavila povjerenica EU za upravljanje krizama Hadja Lahbib.

Kaže da je "znanje što učiniti u slučaju opasnosti, promišljanje različitih scenarija, također način da se spriječi panika među ljudima", ukazujući na to kako su police supermarketa bile ogoljene od toaletnog papira tijekom najranijih faza pandemije. Lahbib dodatno je naglasila potrebu da EU uspostavi "stratešku rezervu" i uskladišti druge vitalne resurse - uključujući protupožarne zrakoplove; medicinsku, energetsku i transportnu opremu; te specijaliziranu opremu za suočavanje s kemijskim, biološkim, radiološkim i nuklearnim prijetnjama.

Ovih 15 stvari održat će vas na životu

U međuvremenu, iskusni pripremači za Sudnji dan koji su godine posvetili postavljanju temelja za preživljavanje kunu se u 15 bitnih stvari za koje tvrde da će vas održati na životu godinu dana u bunkeru - ili kroz posebno tmuran mjesec iznad zemlje. To uključuje: uskladištenu vodu (najmanje četiri litre po osobi dnevno), prijenosne filtere za vodu, hranu za hitne slučajeve, alate za paljenje vatre, pribor za prvu pomoć, toplu odjeću i izolaciju, šator ili ceradu za sklonište u hitnim slučajevima, višenamjenski alat ili nož za preživljavanje, izvore svjetlosti poput svjetiljke ili čeone lampe s rezervnim baterijama, navigacijske alate poput kompasa i papirnatih karata, prijenosne izvore napajanja, komunikacijski komplet poput radio uređaja, higijenske proizvode, važne osobne dokumente i gotovinu.

Kako se zaštititi kod kuće u slučaju napada

Dr. Arnab Basu, izvršni direktor Kromek Group plc, rekao je za Mirror:

"Ako bi nuklearni napad bio pokrenut na neki grad u Velikoj Britaniji, stanovnici bi vjerojatno dobili neko upozorenje. Za one izvan neposredne zone eksplozije, prioritet je brzo se skloniti u sklonište, idealno u najsredišnji dio zgrade. Zatvorite prozore i vrata trakom kako biste smanjili ulazak radioaktivne prašine.

"Napunite svaku moguću posudu vodom, poput sudopera i kada, jer će zalihe vode vjerojatno biti kontaminirane nakon eksplozije", rekao je i dodao:

"Sljedeća dva do tri dana ostanite u zatvorenom prostoru, po mogućnosti u najsredišnjem dijelu svog skloništa, dalje od vanjskih zidova i prozora. Preživljavanje manje ovisi o bijegu, a više o zaštiti od radioaktivnih padalina, ograničavanju izloženosti i oslanjanju na uskladištene resurse dok ne počne padati neposredna razina zračenja", dodaje.

Drugi stručnjaci naglašavaju da je bitna i izgradnja veze sa susjedima, što se pokazalo točno nakon uragana Katrina.

Ovo su najsigurnije zemlje

U svijetu postoji 11 zemalja i otoka koji imaju rijedak potencijal zaštititi vas od posljedica, i nuklearnih i političkih, donosi Unilad.

Antarktika

Sada, ovo bi moglo biti jedno od očitih mjesta, s obzirom na to da je to divovska ledena ravnina usred ničega, bez ikakvih država u blizini. Međutim, vjerojatno ima jedan od najgorih terena, pa iako vas može spasiti od nuklearnog oružja, mogao bi vas u tom razdoblju pretvoriti u ledenu skulpturu.

Island

Sljedeća je još jedna ledena zemlja, koja se prikladno zove Island. Pa, nije toliko ledena kao što joj ime sugerira, ali je prilično hladna i ima oštru klimu. Ali osim svog okoliša, Island nikada nije sudjelovao u modernom ratu ili invaziji, a vikinške napade ne računamo. S obzirom na to da je zemlja lijepa i udaljena, savršeno je mjesto za sjedenje, ribolov i čekanje završetka rata.

Tuvalu

Tuvalu, maleni otok s 11.000 stanovnika, mogao bi biti sigurno utočište koje vam je potrebno u ratu. Smješten u Tihom oceanu, bio bi mjesto preko kojeg avioni lete, a ne prema njemu.

Argentina

Ponekad preživljavanje rata nije stvar vjerojatnosti da ćete biti uvučeni u bitku - radi se o prirodnim resursima koji će vas vezati u slučaju nedostatka isporuka. Tu Argentina blista. Nacija ima toliko usjeva pšenice da bi mogla uzdržavati sebe i svoje ljude do kraja nuklearne zime.

Butan

Butan je također mirovna nacija, proglasivši se neutralnim tijelom 1971. godine. Ima planinska područja, što joj daje prednost ako se ljudi pokušaju prikrasti na njezinu granicu.

Novi Zeland i Australija

Ako Island drži prvo mjesto na Globalnom indeksu mira, onda je Novi Zeland drugi, a Australci ne zaostaju previše. Nacija koja obožava novozelandske otoke i nacija koja izbjegava klokane imaju prekrasne planinske lance, što je savršeno za skrivanje između njih.

Švicarska

Švicarska je poznata kao neutralna strana u bilo kojem sukobu, pa čak nije pružala pomoć Ukrajini kada ju je Rusija bombardirala. Dakle, nema razloga da bilo koja druga zemlja pokuša uvući naciju u sukobe ako nikada nije bila dio sukoba.

Indonezija

Poput Švicarske, Indonezija se uglavnom držala za sebe, pa se čak pridružila kontroverznom Trumpovom Odboru za mir kako bi unaprijedila svoje globalne mirovne napore.

Čile

Čile, domovina fantastičnog vina i hrane, bio bi izvrsno mjesto za posjetiti ako izbije rat. S obalom koja se proteže kilometrima i obiljem prirodnih resursa, možete uživati ​​u punoj boci crnog vina dok se sklonite.

Fidži

Poput Antarktike, Fidži je daleko od drugih zemalja - i oko 2700 milja udaljen od Australije. S velikim šumama i mineralima, to je poput prirodnog štita od pogleda koji promatraju u zraku.

Južna Afrika

Poput Čilea, Južna Afrika je također poznata po vinu i vinogradima, ali ima i puno hrane, poljoprivrednog zemljišta i slatke vode. Dakle, mogla bi proći neozlijeđena. Također, kada ste ikada čuli da se Južna Afrika uključila u međunarodne ratove?

POGLEDAJTE VIDEO: Bliski istok gori nakon Epskog gnjeva: Napad došao usred diplomatskih pregovora