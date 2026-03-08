Ekskluzivno RTL Danas donosi novi rejting stranaka: Tko bi pobijedio da su danas izbori?

U 19 sati u RTL-u Danas ekskluzivno pogledajte nove rezultate CRO Demoskopa za veljaču koje je za RTL provela agencija Promocija Plus.

Podsjetimo, zadnje istraživanje provedeno je nakon dočeka rukometaša, na kojem je nastupio Thompson i izazvao reakcije i ljevice i desnice. Tada se pokazao rast potpore vladajućem HDZ-u i premijeru. HDZ je bio prvi izbor birača s 30,6 posto potpore, što je porast u odnosu na 27,5 posto iz prosinca i prvi put nakon duljeg razdoblja da prelazi granicu od 30 posto.

SDP je ostala druga politička snaga s 23,1 posto, tek nešto više nego u prethodnom mjerenju. Blagi rast zabilježio je i Možemo! s 13,3 posto podrške. Rast HDZ-a pratio je lagani pad desnih stranaka. Most je pao na 5,4 posto, dok stranka Marije Selak Raspudić ima 2,4 posto. Još veći pad zabilježio je Domovinski pokret, čiji je rejting gotovo prepolovljen i sada iznosi 1,6 posto.

Najvažnija tema mjeseca

Na ljestvici najpozitivnijih političara i dalje je vodio predsjednik Zoran Milanović s 23,6 posto, iako mu je to najslabiji rezultat u posljednjih godinu dana. Istodobno, premijer Andrej Plenković zabilježio je najveći rast – s 11,5 posto u prosincu na 17,9 posto. Znatno je porastao i rejting zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je s 4,1 posto došao na 7,7 posto.

Na ljestvici najnegativnijih političara prvo mjesto i dalje je držao premijer Plenković, čiji je negativni doživljaj porastao na 36,5 posto. Drugi je bio Tomislav Tomašević s 14 posto, što je velik skok u odnosu na prosinac, dok je predsjednik Milanović treći s 8,1 posto.

Najvažnija tema bila je uvjerljivo uspjeh rukometaša na Europskom prvenstvu, ali uz svađu oko organizacije dočeka. Značajno iznad političkog sukoba SAD-a i Europske unije, inflacije pa i poskupljenja dopunskog osiguranja.

Što je CRO Demoskop?

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. godine.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO: Velike promjene u CRO Demoskopu! Donosimo tko je dobio 'poguranac' zbog Thompsona