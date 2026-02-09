Nije HDZ, a ni Možemo! Macan nam je otkrio tko su najveći gubitnici nakon dočeka rukometaša

RTL Danas i net.hr objavili su rezultate prvog CRO Demoskopa ove godine, a istraživanje je provedeno neposredno nakon dočeka koji je uzbunio i ljevicu i desnicu. Prema rezultatima, nakon političkog sukoba oko dočeka, najviše su profitirali HDZ i premijer Andrej Plenković, a potom i Možemo.

Rezultate istraživanja za net.hr komentirao je analitičar Krešimir Macan.

"Očekivano su i Andrej Plenković i Tomislav Tomašević dobili i pozitivne i negativne bodove za popularnost jer ih njihovi podrže, a birači s druge strane ocijene negativnim", rekao je Macan i dodao da su gubitnici nakon dočeka svi oni koji su desnije od HDZ-a.

"Plenković im je svojom brzom reakcijom izbio adute iz ruka i dobio priznanje birača na desnici. Bitno mu je da u ovoj igri ne ode previše desno iz centra koji mu ipak nosi puno glasova".

Macan ističe i da je na rezultate zasigurno utjecalo to što je istraživanje napravljeno netom nakon dočeka pa ćemo tek sljedeći mjesec vidjeti jesu li ovi pomaci trajni.

Mogući prijevremeni izbori?

S obzirom na rezultate CRO Demoskopa iz prosinca, SDP-u i Možemo podignuo se rejting.

"SDP i Možemo su već ranije najavili zajednički nastup i sada u zbroju imaju 36,4%, odnosno vode HDZ koji je na 30,6%. Ipak, zbroj pojedinačnih rejtinga stranaka ne mora dati i rejting koalicije. S druge strane, ovo je istraživanje na cijeloj državi kao jednoj izbornoj jedinici, a na izborima ih je 10, pa se ne može izravno preslikati na rezultat", kaže nam Macan.

Podsjetio je i na rezultate izbora u 2024. godini.

"Zbog zajedničkog nastupa dvije lijeve opcije HDZ bi mogao dobiti koji mandat više i to će zakomplicirati slaganje vladajuće koalicije, tim više što bitnijih koalicijskih partnera lijevo i desno nema previše, osim Mosta koji neće s HDZ-om, ali bi teško i s Možemo", kazao je Macan i dodao da lijeva koalicija ima realne šanse pobijediti na izborima.

"No do redovnih izbora je dvije godine. Iako se ne bi iznenadio da ih imamo i ranije, kao prijevremene ako HDZ to procijeni da mu odgovara", ustvrdio je Macan.

Problem s partnerima

Idu li partneri na ruku ljevici ili desnici, teško je za reći, tvrdi Macan. Niti lijeva, niti desna opcija ne zna tko će na sljedećim izborima prijeći prag i s koliko mandata.

"Na prošlim izborima mandati su bili u omjeru 61 (HDZ) prema 52 (SDP i Možemo) i to će se teško ponoviti – ako padnete na 56 ili 58 mandata potrebno vam je 12 ili 10 mandata partnera da dođete do 68 kako bi potom dobili manjinske mandate. Gdje ćete ih naći? HDZ-u bi bilo najbolje da se na desnici stvori nova opcija koja će smanjiti potencijal Mosta", smatra Macan.

Dodaje i da izborni sustav ne honorira 'razmrvljene' opcije pa je moguće da će se raditi šire predizborne koalicije od ovih današnjih,

"Zato postoji i mogućnost prijevremenih izbora ako HDZ procijeni da se druga strana još nije konsolidirala. U slučaju da nema jasne većine, moguće je da će možda pregovarati i o velikoj koaliciji, što je teško zamisliti s obzirom na razinu polarizacije u ovom trenutku".

Vlada profitirala na Thompsonu

Ispitanici su Vladu ocijenili s 2,43, što je najbolja ocjena u posljednjih godinu dana. Blagi rast bilježi i Sabor (u prosincu 2,15), ali ostaju na dovoljan - dva (2,19). Takav rast ocjene, tvrdi Macan, ima veze s Plenkovićevom reakcijom nakon što je Tomašević otkazao doček rukometaša.

"Birači su sada Plenkovića mogli prepoznati i kao branitelja 'nacionalnih' vrijednosti nasuprot 'sekti' lijevog Možemo i to su im honorirali. Ispada da je biračima bitnije da se osjećaju ponosno i pobjednički, te domoljubno od stvarnih promjena u njihovim životima", kaže Macan i dodaje da su zbog euforije nagradili Vladu većim ocjenama.

"Thompson je tu samo bio katalizator da se sve to odvije nevjerojatnom brzinom, što je dodatno impresioniralo birače".

'Milanoviću pada rejting jer šuti'

Predsjednik Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar s 23,6 posto (u odnosu na 26 posto iz prosinca), no ovo je njegov najlošiji rejting u zadnjih godinu dana. Macan smatra da je to zbog toga što je 'šutio ovaj mjesec', ali je siguran da će se aktivirati ako se ovi trendovi potvrde.

"Tu je priča da bi mogao ići sa svojom nezavisnom listom, kako bi stvorio još jednu opciju na ljevici i centru, no to bi moglo odnijeti nešto glasova SDP-u prije svega, pa je pitanje bi li ukupni zbroj bio nešto značajno veći. HDZ-u je ovo treći mandat i puno je izazova za osvojiti i četvrti, izazivačima je nešto lakše. Dosad su griješili u korist HDZ-a, vidjet ćemo kako će se ponašati u ovom ciklusu. U svakom slučaju preuzimanje dočeka je bio iznuđeni početak izborne kampanje u Hrvatskoj, dvije godine i 3 mjeseca prije kraja mandata", rekao je Macan.

