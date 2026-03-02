Jakovina upozorava na scenarij od kojeg mnogi strahuju: 'Europu čeka val izbjeglica u slučaju eskalacije'

Krenulo je američko-izraelskim raketiranjem Irana, a već trećeg dana rat se position na 12 zaljevskih zemalja.

Iranci su iz osvete udarili i na britansku bazu na Cipru, prijete i napadom na američke baze u Europu. S druge strane predsjednik Donald Trump pak najavljuje veliki val napada. Ne isključuje ni slanje kopnene vojske u Iran.

"Lako ćemo pobijediti. Već smo znatno ispred naših vremenskih projekcija. Koliko god vremena bilo potrebno, u redu je. Što god bude trebalo. Naša početna procjena bila je četiri do pet tjedana, no spremni smo izdržati i puno dulje", rekao je Trump.

"Ako im je cilj promjena režima - onda je to nemoguća misija", rekao je Abbas Arakči, iranski ministar vanjskih poslova.

Širenje sukoba

Bliski Istok gori. U prijateljskog vatri Kuvajt je srušio tri američka vojna aviona. Uključivanjem Hezbollaha rat se proširio i na Libanon u kojem su Izraelci ubili 50-ak ljudi. Prijete i kopnenom ofenzivom.

"Ovo može se pretvoriti u sukob koji je ozbiljniji, koji nije samo regionalni", rekao je povjesničar Tvrtko Jakovina.

Da bi rat mogao prerasti u svjetski - strahuju mnogi. Pogotovo jer analitičari smatraju da glavni motiv američkog napada nije želja za svrgavanjem teokratskog režima već slanje poruke Kini.

"Moj je dojam da je čitav ovaj rat i pokrenut s ciljem obuzdavanja Kine odnosno da Kina izgubi siguran izvor energenata na Bliskom Istoku", smatra nuklearni fizičar Tonči Tadić.

"Ovdje ni Kina ni Rusija nemaju prostora za povlačenje ako sebe žele predstaviti kao velesile", kaže geopolitički stručnjak, Pavle Kalinić.

Bez pomoći saveznika ovakva ugroza režima trenutak je kada se ne biraju sredstva, upozorava poznati fizičar koji smatra da Iran srećom ipak nema nuklearni arsenal.

"Ovo je doista trenutak u kojem bi država koja ima bombu doista upotrijebila bombu. Dakle ne vjerujem da će se to dogoditi", kaže Tadić.

Rast cijene nafte

Ono što će se sigurno dogoditi jest da će visoku cijenu rata platiti svi. Gori jedna od ključnih saudijskih rafinerija na obali Perzijskog zaljeva, cijena nafte skočila je za 10-ak posto, plina za 20 posto. Iranska revolucionarna garda večeras je zatvorila Hormuški tjesnac i prijeti da će zapaliti svaki brod koji njime prođe što znači da svijetu prijete poskupljenja i nestašice.

"Europa se nalazi u situaciji da smo se odrekli ruske nafte i plina, a sad ćemo ostati bez bliskoistočne. Ne znam gdje će oni tu naftu na kraju vaditi", kaže Kalinić.

Iako Trump najavljuje da bi sukob mogao trajati 4-5 tjedana - kopnena invazija značila bi dugotrajni rat koji bi se mogao pretvoriti u novi Afganistan ili Irak. Svaki od tih scenarija za Trumpa i Ameriku nije dobar - upozorava Kalinić.

"SAD je ušao u rat koji ne mogu dobiti. Oni mogu destabilizirati situaciju, međutim one taj rat ne mogu dobiti jer to je nacija od preko 85 milijuna od čega su cirka preko 60 milijuna Šiti. Ti Šiti sigurno neće to mirno gledati", kaže Kalinić.

Kolaps zračnog prometa

Stotine tisuća ljudi ovih dana su zaglavile na aerodromima. U svijetu je otkazano 18 tisuća letova.

Analitičari kažu da ovakav kolaps u zračnom prometu nismo imali još od covida, a neki najavljuju da bi u slučaju dugoročnog rata, cijene avionskih karata mogle dramatično poskupjeti. A u slučaju eskalacije sukoba, Europu čeka val izbjeglica, upozorava povjesničar Jakovina.

"Izbjeglice koje će sasvim sigurno, pogotovo ako ovaj rat potraje se početi pomicati iz gradova, iz različitih tangiranih zemalja, one vjerojatno će se kretati prema jedinoj sigurnoj točki a to je Europa", kaže Jakovina.

Grčka koja šalje ratne brodove na Cipar, snimke razaranja iz Dubai i Kuvajta, Trump koji govori nismo ih napali na najjače i Iranci koji prijete svima. Eto, to je novi svijet kakav nismo živjeli prije tjedan dana.