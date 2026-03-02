FREEMAIL
ZLOGLASNO IME /

Umro jedan od najkrvoločnijih mafijaških šefova: Zvali su ga vukodlak

Umro jedan od najkrvoločnijih mafijaških šefova: Zvali su ga vukodlak
Foto: Nini Battaglia/GIACOMINOFOTO/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia

Poznat kao 'il cacciatore' (lovac) ili 'il licantropo' (vukodlak), vodio je mafiju u istočnosicilijanskom gradu Cataniji od kasnih 1970-ih do ranih 1990-ih

2.3.2026.
23:06
Hina
Nini Battaglia/GIACOMINOFOTO/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia
Benedetto "Nitto" Santapaola, zloglasni sicilijanski mafijaški šef koji je zadnja tri desetljeća proveo u zatvoru, umro je u dobi od 87 godina, rekla su u ponedjeljak dva izvora bliska slučaju.

Santapaola, koji je uhićen 1993. i služio je više doživotnih kazni za ubojstvo i druge zločine, umro je u zatvoru visoke sigurnosti u Milanu, rekao je jedan od dva izvora.

Poznat kao "il cacciatore" (lovac) ili "il licantropo" (vukodlak), vodio je mafiju u istočnosicilijanskom gradu Cataniji od kasnih 1970-ih do ranih 1990-ih.

Jedan od najkrvoločnijih

Santapaola se smatrao jednim od najmoćnijih i najkrvoločnijih mafijaških šefova u Cosa Nostri sve do uhićenja 1993. godine.

Između ostaloga, osuđen kao jedan od poticatelja ubojstava Giovannija Falconea i Paola Borsellina 1992. godine, dvojice najpoznatijih talijanskih tužitelja za borbu protiv mafije.

