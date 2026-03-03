Dijagnozu E66 u Hrvatskoj ima 750 tisuća ljudi, a posljedice mogu biti brutalne: 'Ovo je kronična bolest'

ZABRINJAVAJUĆE /

U Hrvatskoj živi oko 750 tisuća pretilih osoba, a terapiju prima tek oko 2,5 posto oboljelih. Istraživanje o liječenju debljine koje je predstavila farmaceutska tvrtka Novo Nordisk Hrvatska pokazalo je da više od polovine ispitanika smatra da se lijekovi propisuju prečesto, a njihovu uporabu doživljavaju kao varanje.

Rezultati pokazuju i da većina građana prepoznaje prekomjernu tjelesnu masu kao javnozdravstveni problem, no debljina se još često ne percipira kao kronična bolest.

Da debljina, problem među Hrvatima to smatra 83 posto ispitanika. A da je, bolest to smatra tek jedna trećina. O ovoj temi razgovarali smo sa Sanjom Klobučar, dopredsjednicom Hrvatskoga društva za debljinu.

Debljina je bolest

'Prema ovom istraživanju sasvim je jasno da je debljina još uvijek duboko stigmatizirana u hrvatskom društvu. Iako većina ljudi smatra da je debljina zdravstveni problem samo trećina doživljava kao bolest. Naime, još uvijek ljudi debljinu doživljavaju kao pitanje karaktera ili nedovoljne volje i samodiscipline nego li onako kako ju treba doživljavati, a to je kronična bolest na koju utječe niz faktora.

To je kronična relaksirajući bolest koja je ne samo bolest sama po sebi, kao posljedica su viška i disfunkcije masnog tkiva, nego i vodič ka brojnim drugim pridruženim bolestima od metaboličkih bolesti, kao što je šećerna bolest, kardiovaskularnih, ali isto tako mehaničkih i mentalnih problema.

Liječi se kao i svaka druga kronična bolest, znanstveno utemeljenim metodama liječenja koje i uz promjenu životnih navika u velikom broju slučajeva zahtijevaju i primjenu lijekova za liječenje debljine ili neke još dodatne metode kao što su endoskopske metode liječenja ili kirurške', pojašnjava.

Klobučar poručuje i da sustav sve više prepoznaje debljinu kao bolest. 'Ona ima svoju dijagnozu E66. I doista u zdravstvenom sustavu, ali i općenito, u društvu se poduzimaju mjere kako bi se debljina doista i tretirala onako kako ona zaslužuje', zaključuje.