FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABRINJAVAJUĆE /

Dijagnozu E66 u Hrvatskoj ima 750 tisuća ljudi, a posljedice mogu biti brutalne: 'Ovo je kronična bolest'

U Hrvatskoj živi oko 750 tisuća pretilih osoba, a terapiju prima tek oko 2,5 posto oboljelih. Istraživanje o liječenju debljine koje je predstavila farmaceutska tvrtka Novo Nordisk Hrvatska pokazalo je da više od polovine ispitanika smatra da se lijekovi propisuju prečesto, a njihovu uporabu doživljavaju kao varanje.

Rezultati pokazuju i da većina građana prepoznaje prekomjernu tjelesnu masu kao javnozdravstveni problem, no debljina se još često ne percipira kao kronična bolest

Da debljina, problem među Hrvatima to smatra 83 posto ispitanika. A da je, bolest to smatra tek jedna trećina. O ovoj temi razgovarali smo sa Sanjom Klobučar, dopredsjednicom Hrvatskoga društva za debljinu. 

Debljina je bolest

'Prema ovom istraživanju sasvim je jasno da je debljina još uvijek duboko stigmatizirana u hrvatskom društvu. Iako većina ljudi smatra da je debljina zdravstveni problem samo trećina doživljava kao bolest. Naime, još uvijek ljudi debljinu doživljavaju kao pitanje karaktera ili nedovoljne volje i samodiscipline nego li onako kako ju treba doživljavati, a to je kronična bolest na koju utječe niz faktora.

To je kronična relaksirajući bolest koja je ne samo bolest sama po sebi, kao posljedica su viška i disfunkcije masnog tkiva, nego i vodič ka brojnim drugim pridruženim bolestima od metaboličkih bolesti, kao što je šećerna bolest, kardiovaskularnih, ali isto tako mehaničkih i mentalnih problema. 

Liječi se kao i svaka druga kronična bolest, znanstveno utemeljenim metodama liječenja koje i uz promjenu životnih navika u velikom broju slučajeva zahtijevaju i primjenu lijekova za liječenje debljine ili neke još dodatne metode kao što su endoskopske metode liječenja ili kirurške', pojašnjava.

Klobučar poručuje i da sustav sve više prepoznaje debljinu kao bolest. 'Ona ima svoju dijagnozu E66. I doista u zdravstvenom sustavu, ali i općenito, u društvu se poduzimaju mjere kako bi se debljina doista i tretirala onako kako ona zaslužuje', zaključuje.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
3.3.2026.
17:41
Laura Damnjanović Šalamon
DebljinaKronična BolestPretile Osobe
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx