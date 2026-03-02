Hrvatsku očekuju dvije važne kvalifikacijske utakmice: 'Imamo situaciju pod kontrolom'

JAKA FRANCUSKA /

Nakon 80 dana, hrvatske rukometašice ponovno su na okupu. Čekaju ih dva dvoboja protiv Francuske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Izbornik Ivica Obrvan okupio je jutros reprezentaciju u Zagrebu i potom ih odveo na kratke pripreme u Đurđevac. Na popisu je 18 igračica, reprezentacija je ponovno oslabljena ozljedama, ali nakon 25. mjesta na Svjetskom prvenstvu vrijeme je za novu stranicu. Prvi susret igrat će u četvrtak u Bjelovaru u 17 sati uz izravan prijenos na RTL-u 2, dok je drugi na rasporedu u nedjelju u Metzu. Nakon dva odigrana kola, Hrvatska i Francuska su na vrhu kvalifikacijske skupine sa po četiri boda.

U videu pogledajte što su rekli izbornik Obrvan i Tina Barišić.