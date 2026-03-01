Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu: Dvije penzionerke završile u nevjerojatnom okršaju

BEČKA ŠKOLA /

Iz Crne kronike izdvajamo vijest o još jednom slučaju vršnjačkog nasilja u Zagrebu. Kako javlja portal Danica.hr, incident se dogodio kada su se u hodniku svoje stambene zgrade zbog lončanice cvijeća posvađale 85-godišnja Slavica i 70-godišnja Lidija.

U jednom trenutku Slavica je uzela biber sprej i s njim krenula na Lidiju koja je ušla u stan i potom se vratila s palicom s kojom je zaprijetila Slavici. Sve je snimljeno video kamerom koja je bila montirana na Lidijinim vratima pa je snimka puštena na suđenju.

Na snimci se moglo čuti kako u trenutku dok Lidija sprejom prska u pravcu Slavice u više navrata govori: “Evo ti!” te “Pi*ka ti materina, odi, odi, kad ćeš više krepati, odi u ku*ac!ˮ

Na to joj je 85-godišnja Slavica odgovorila: "Kurvo!ˮ, a Lidija joj odgovara: "Kurva si ti, idi u ku*ac!ˮ. Bečka škola, to su vam Zagrepčani.

Sudski izvještaj potom bilježi kako nakon toga Lidija odlazi u stan i vraća se s drvenom palicom te ide u pravcu Slavice zamahujući istom, pri čemu se Lidija izmiče i prema Slavici i dalje prska sprejem.

Usprkos dramatičnom zapletu sud je na kraju vršnjakinje oslobodio krivnje jer napadi sprejem i štapom nisu doveli do nikakvih posljedica a kako se hodnik stambene zgrade ne tretia kao javna površina nije došlo ni do remećenja javnog reda i mira.