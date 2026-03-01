Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u, Rijeka skočila na treće mjesto

NAKON KIKSA BILIH /

U susretu 24. kola SHNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Goricu sa 4-2 pobjegavši Hajduku na sedam bodova prednosti.

Nogometaši Dinama iskoristili su subotnji remi Hajduka u Varaždinu i uvjerljivim nedjeljnim trijumfom protiv Gorice pobjegli su Splićanima na velikih sedam bodova prednosti.

Golove za Dinamo zabili su Dion Drena Beljo (7, 73-11m), Luka Stojković (17) i Marko Soldo (62), dok su za goste strijelci bili Žan Trontelj (36) i Ante Erceg (89-11m).

Rijeka je danas na Rujevici pobijedila Lokomotivu 2-0 i tako s petog stigla na treće mjesto ljestvice. Nakon velikog europskog uspjeha i plasmana u osminu finala Konferencijske lige, Rijeka je tako nastavila s pobjedama. Golove za aktualnog hrvatskog prvaka zabili su Tiago Dantas u 13. minuti, te Daniel Adu-Adjei u 90. minuti na Dantasovu asistenciju. Bila je to druga ligaška pobjeda Rijeke u posljednjih šest kola. S druge strane Lokomotiva je upisala drugi poraz u posljednjih šest kola ostavši na sedmom mjestu.

Domaćine drugu utakmicu u nizu nije vodio trener Victor Sanchez koji je izašao iz bolnice i u subotu je bio na treningu s momčadi, međutim, nije bio na klupi jer je odrađivao kaznu crvenog kartona iz derbija s Hajdukom. Baš kao i protiv Omonije, momčad je vodio njegov pomoćnik Ramiro Munoz.