hvataju rivale /

Milan teške muke u samoj završnici pobjedio domaći Cremonese: Modriću svih 90 minuta

Foto: Emanuele Pennacchio/Zuma Press/Profimedia

Oba su gola pala na kraju same utakmice.

1.3.2026.
15:04
Hina
Emanuele Pennacchio/Zuma Press/Profimedia
Milan je u nedjelju u gostima u utakmici 27. kola talijanskog prvenstva pobijedio domaći Cremonese s 2-0.

Oba su gola pala na kraju same utakmice. Najprije je Strahinja Pavlović zabio za vodstvo Milana 1-0 u 89. minuti susreta, a onda je  Rafael Leão u sudačkoj nadoknadi podigao na 2-0. Hrvatski reprezentativac Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan.

Milan je drugi na ljestvici s 57 bodova, deset manje od vodećeg Intera, dok je Cremonese 17. s 24 boda.

MilanLuka ModrićSerie ACremonese
