Mladen Grdović objavio tužnu vijest: 'Čuvali te svi anđeli dragi moj'
Dugogodišnji klavijaturist bio je važan dio benda koji je pratio Grdovića na koncertima
Zadarski pjevač Mladen Grdović (67) podijelio je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svojeg dugogodišnjeg suradnika, glazbenika Marija Mikšića.
Grdović je objavio zajedničku fotografiju iz bolnice i oprostio se od prijatelja s kojim je surađivao tri desetljeća. U poruci je istaknuo kako su zajedno proveli 30 godina u grupi Romantic te se prisjetio njihova posljednjeg susreta, izražavajući duboku tugu zbog gubitka.
Mario Mikšić bio je dugogodišnji klavijaturist grupe koja je pratila Grdovića na koncertima. Tijekom godina sudjelovao je u brojnim nastupima i projektima, a kolege i publika pamte ga kao predanog glazbenika koji je velik dio života posvetio pozornici.
Oproštaji i poruke sućuti
Objava zadarskog pjevača brzo je izazvala snažne reakcije pratitelja koji su u komentarima izrazili sućut obitelji i prijateljima. Emotivnu poruku objavila je i Mikšićeva glazbena agencija, naglasivši da je bio istinski zaljubljenik u glazbu i dugogodišnji suradnik produkcije Lupo Music.
