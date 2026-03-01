Mladen Grdović objavio tužnu vijest: 'Čuvali te svi anđeli dragi moj'

Zadarski pjevač Mladen Grdović (67) podijelio je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svojeg dugogodišnjeg suradnika, glazbenika Marija Mikšića.

Grdović je objavio zajedničku fotografiju iz bolnice i oprostio se od prijatelja s kojim je surađivao tri desetljeća. U poruci je istaknuo kako su zajedno proveli 30 godina u grupi Romantic te se prisjetio njihova posljednjeg susreta, izražavajući duboku tugu zbog gubitka.

Mario Mikšić bio je dugogodišnji klavijaturist grupe koja je pratila Grdovića na koncertima. Tijekom godina sudjelovao je u brojnim nastupima i projektima, a kolege i publika pamte ga kao predanog glazbenika koji je velik dio života posvetio pozornici.

Oproštaji i poruke sućuti

Objava zadarskog pjevača brzo je izazvala snažne reakcije pratitelja koji su u komentarima izrazili sućut obitelji i prijateljima. Emotivnu poruku objavila je i Mikšićeva glazbena agencija, naglasivši da je bio istinski zaljubljenik u glazbu i dugogodišnji suradnik produkcije Lupo Music.

