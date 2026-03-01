FREEMAIL
ZAJEDNO PROVELI 30 GODINA /

Mladen Grdović objavio tužnu vijest: 'Čuvali te svi anđeli dragi moj'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dugogodišnji klavijaturist bio je važan dio benda koji je pratio Grdovića na koncertima

1.3.2026.
17:01
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Zadarski pjevač Mladen Grdović (67) podijelio je na društvenim mrežama tužnu vijest o smrti svojeg dugogodišnjeg suradnika, glazbenika Marija Mikšića. 

Grdović je objavio zajedničku fotografiju iz bolnice i oprostio se od prijatelja s kojim je surađivao tri desetljeća. U poruci je istaknuo kako su zajedno proveli 30 godina u grupi Romantic te se prisjetio njihova posljednjeg susreta, izražavajući duboku tugu zbog gubitka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lupo Music (@lupo_music.hr)

Mario Mikšić bio je dugogodišnji klavijaturist grupe koja je pratila Grdovića na koncertima. Tijekom godina sudjelovao je u brojnim nastupima i projektima, a kolege i publika pamte ga kao predanog glazbenika koji je velik dio života posvetio pozornici.

Oproštaji i poruke sućuti

Objava zadarskog pjevača brzo je izazvala snažne reakcije pratitelja koji su u komentarima izrazili sućut obitelji i prijateljima. Emotivnu poruku objavila je i Mikšićeva glazbena agencija, naglasivši da je bio istinski zaljubljenik u glazbu i dugogodišnji suradnik produkcije Lupo Music.

