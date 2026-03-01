FREEMAIL
SAVJET STRUČNJAKINJE /

Zgodan trik za blistav osmijeh: 'Ovo povrće djeluju poput prirodne četkice'

Foto: Freepik

Dr. Jyothi Chintamani, stomatološka asistentica, istaknula je kako grickanje sirovog, hrskavog povrća poput mrkve i celera može djelovati kao prirodni piling koji pomaže ukloniti površinske mrlje sa zuba

1.3.2026.
19:59
Antonela Ištvan
Freepik
Želite li postići blistaviji osmijeh, možda dolazite u iskušenje potrošiti novac na skupe paste za zube ili trakice za izbjeljivanje. No, prema stomatološkoj stručnjakinji, tajno oružje za bjelje zube možda se već krije u hladnjaku, a radi se o jednostavnom i zdravom zalogaju.

Prirodni piling za zube iz vrećice

Dr. Jyothi Chintamani, stomatološka asistentica, ističe kako grickanje sirovog, hrskavog povrća poput mrkve i celera može djelovati kao prirodni piling koji pomaže ukloniti površinske mrlje sa zuba. Objasnila je kako mnogi pretpostavljaju da su im za vidljivu promjenu potrebni skupi setovi za izbjeljivanje, no istina je, kako kaže, puno jednostavnija. Svakodnevne namirnice mogu na praktične načine podržati oralno zdravlje.

"Sirova mrkva i celer djeluju poput prirodne četkice. Svakim zagrizom pomažu ukloniti mekani plak i površinske mrlje prije nego što se one trajno vežu za zub", pojasnila je dr. Chintamani za Daily Star. "Vrećica celera koja košta manje od jednog eura može potrajati nekoliko dana i zaista pridonijeti blistavijem osmijehu ako postane dio rutine."

Povećana proizvodnja sline ključna je za zaštitu

Zamjena slatkih grickalica za šaku štapića mrkve ne samo da smanjuje izloženost šećeru, već istovremeno i čisti zube, obećavajući svjetliji osmijeh i zdravije desni. Ovaj pametan trik s povrćem djeluje tako što potiče proizvodnju sline, što je jedan od glavnih obrambenih mehanizama organizma. Slina ispire ostatke hrane, neutralizira kiseline i štiti zubnu caklinu.

Dr. Chintamani dodaje kako su mrkva i celer savršen izbor jer su hrskavi, vlaknasti i zadržavaju svoj oblik tijekom žvakanja. "Jabuke također mogu pomoći, iako je zbog njihove kiselosti nakon konzumacije dobro isprati usta vodom. Ključ je u odabiru nečega dovoljno čvrstog da potakne proizvodnju sline i prirodnu zaštitu zuba", savjetuje.

Ipak, upozorava kako ova navika ne bi trebala u potpunosti zamijeniti četkanje zubi ili profesionalnu stomatološku skrb. "Gledajte na ovo kao na mali dnevni poticaj. Ova metoda neće zamijeniti četkicu za zube, ali apsolutno pomaže u održavanju čišće i svježije površine zubi između pranja", zaključila je dr. Chintamani.

