Mirjana Rakić o stanju na Bliskom istoku: 'Karte drži Trump, a njega je teško slijediti...'

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su vojne napade na Iran ciljajući njegovo vodstvo, Teheran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve diljem Bliskog istoka, a obje strane najavljuju da je to tek početak neprijateljstava. Novi sukob na Bliskom istoku za RTL Danas analizirala je vanjskopolitička analitičarka, Mirjana Rakić.

Cijeli svoj profesionalni život pratite američki sukob s Iranom. Jeste li vjerovali da će se ovo dogoditi i da će ajatolaha likvidirati već prvog dana operacije?

Pa, nema se tu što vjerovati ili ne vjerovati. Mene je zaprepastila činjenica koliko je taj vrh zapravo bio nespreman, ili su jednostavno bili uvjereni da ih neće nitko.

Bili su u zgradi, najobičnijoj zgradi. Svi su očekivali da je sam ajatolah negdje unutar Irana na nekom skrovitom mjestu jer je napad bio najavljivan, što je bilo sasvim logično. S time da je američki predsjednik sada rekao da je u tom izravnom pogotku ubijeno ukupno 48 iranskih vođa. Dakle, tu su stradali i ministar obrane, vojni zapovjednik Revolucionarne garde i mnogi drugi, uz vjerske dužnosnike.

'Karte u rukama drži Trump'

Što bi se sada moglo događati u Iranu ili na cijelom Bliskom istoku? Može li se situacija smiriti ili će se još više razbuktati?

Karte u rukama drži predsjednik Trump, a njega je vrlo teško slijediti u odlučivanju. Prema tome, osnovno je pitanje koliko će to trajati i je li to kratkog vijeka. Premijer Netanyahu danas je poslijepodne rekao da će napadati "dok bude trebalo". Što to točno znači? Koji su to još ciljevi?

Je li to potpuna promjena režima?

Iz zraka se ne može mijenjati režim, a ovo su zasad zračni sukobi raketama i zrakoplovima. Činjenica je također da se govori kako je drugi ešalon vođa, koji bi trebao doći na čelna mjesta, počeo pregovarati s Amerikancima. Postoji šansa da se na neki način zadrži sustav. Primjer imamo iz Venezuele, gdje je režim zapravo ostao isti; jedino je Maduro završio u zatvoru u Americi, a Rodriguez je bila njegova potpredsjednica.

Kolika je mogućnost da netko od sinova preuzme vlast – bilo ajatolahov sin, o kojem se govori, ili Pahavlijev sin?

Ajatolahov sin možda ima šanse, tu je teško predviđati. No, za samog Pahlavija predsjednik Trump je rekao da on nema podršku unutar Irana, dakle sumnja u njega. Trump bi bio skloniji nekome iz samog Irana. Tu je sada pitanje njegove podrške prosvjednicima kada su krenuli početkom godine, kada ih je ubijeno enormno mnogo. Represija je bila prestrašna. Da oni sami ruše režim. Što znači "sami rušiti režim"?

Trump ih je pozvao već prvog dana da sami izađu, ali mogu li oni to doista bez vođe?

Teško. Imate razne oporbene skupine unutar Irana, ali njih treba objediniti za rušenje režima. Tko je to ime iza kojeg će ljudi stati? Svi se moraju složiti oko toga.

'Teško je predvidjeti Trumpove poteze'

Što očekujete u idućim danima i mjesecima? Vidite li možda neku novu Trumpovu metu? Može li itko biti siguran od njegovih neprijatelja?

Teško je predvidjeti poteze američkog predsjednika. Što se tiče Irana, ako počnu pregovarati s Irancima, jasno je u kojem se smjeru ide. Uostalom, sporazum između SAD-a i Irana postojao je za vrijeme Obame – i o nuklearnom naoružanju, odnosno tehnologiji, i o balističkim raketama. Trump je u prvom mandatu raskinuo taj sporazum i došlo je do ovoga. Prošle godine u lipnju uništen je veliki dio postrojenja za obogaćivanje urana. Što dalje? To stvarno samo on zna.

Gdje je u svemu tome Europa? Njemačka tajna služba danas upozorava na moguće iranske "spavačke ćelije".

To je opasnost od terorizma i toga se svi boje. To je nešto što u modernom vremenu, nažalost, postoji, pogotovo uz režime poput iranskog. Za njega se tvrdilo da je sponzor terorističkih grupacija. Ne smijemo zaboraviti ni hutiste u Jemenu koji su i dalje uz njih. Što ako oni zatvore južni dio Crvenog mora? Brodovi bi morali ići kao Vasco da Gama, oko cijele Afrike. Ne samo da bi osiguranja i nafta enormno poskupjeli, nego bi se kriza daleko više proširila.

Situacija je potpuno neizvjesna. Američki se predsjednik večeras vraća iz Mar-a-Laga u Washington. Dosad nije puno govorio, osim tvrdnje da će, ako Iran žestoko uzvrati, on uzvratiti još žešće, "kako još ne pamte". Što bi to točno trebalo biti, vidjet ćemo. Opasno je i to što su počeli ginuti američki vojnici - trojica su poginula, osmero je ranjeno. To nisu male stvari.

Također, sve je zaprepastila činjenica da je Iran krenuo napadati i ostale zemlje Zaljeva, a ne samo američke baze. Primjerice, u Abu Dhabiju radi jako puno Iranaca. Sve su opcije otvorene; oni žele pokazati da mogu zagorčati život velikom dijelu svijeta.