OBJAVILI SNIMKU /

Amerikanci nevidljivim bombarderima napali Iran: 'Nitko ne bi smio sumnjati u našu odlučnost'

Amerikanci nevidljivim bombarderima napali Iran: 'Nitko ne bi smio sumnjati u našu odlučnost'
Foto: Sra Noah Coger/Planetpix/Zuma Press/Profimedia

Za sada još uvije nije poznato odakle su poletjeli zrakoplovi korišteni u napadu u subotu

1.3.2026.
19:10
Franka Kopilaš
Sra Noah Coger/Planetpix/Zuma Press/Profimedia
Sjedinjene Američke Države su u subotu navečer bombarderima B-2 napale iranska postrojenja za balističke projektile, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na platformi X.

"Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 900 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke projektile. Nijedna nacija ne bi smjela sumnjati u američku odlučnost", objavio je CENTCOM uz videozapis.

SAD je i prošle godine koristio bombardere B-2 kako bi napali iranska nuklearna postrojenja duboko pod zemljom. Zrakoplovi su tada poletjeli iz zračne baze Whiteman u Missouriju.

Za sada još uvije nije poznato odakle su poletjeli zrakoplovi korišteni u napadu u subotu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bliski istok gori nakon Epskog gnjeva: Napad došao usred diplomatskih pregovora

Sjedinjene Američke DržaveBombarderIran
