Amerikanci nevidljivim bombarderima napali Iran: 'Nitko ne bi smio sumnjati u našu odlučnost'
Za sada još uvije nije poznato odakle su poletjeli zrakoplovi korišteni u napadu u subotu
Sjedinjene Američke Države su u subotu navečer bombarderima B-2 napale iranska postrojenja za balističke projektile, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na platformi X.
"Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 900 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke projektile. Nijedna nacija ne bi smjela sumnjati u američku odlučnost", objavio je CENTCOM uz videozapis.
SAD je i prošle godine koristio bombardere B-2 kako bi napali iranska nuklearna postrojenja duboko pod zemljom. Zrakoplovi su tada poletjeli iz zračne baze Whiteman u Missouriju.
Za sada još uvije nije poznato odakle su poletjeli zrakoplovi korišteni u napadu u subotu.
