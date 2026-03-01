Amerikanci nevidljivim bombarderima napali Iran: 'Nitko ne bi smio sumnjati u našu odlučnost'

Sjedinjene Američke Države su u subotu navečer bombarderima B-2 napale iranska postrojenja za balističke projektile, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na platformi X.

"Američki nevidljivi bombarderi B-2, naoružani bombama od 900 kilograma, sinoć su napali utvrđena iranska postrojenja za balističke projektile. Nijedna nacija ne bi smjela sumnjati u američku odlučnost", objavio je CENTCOM uz videozapis.

Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

SAD je i prošle godine koristio bombardere B-2 kako bi napali iranska nuklearna postrojenja duboko pod zemljom. Zrakoplovi su tada poletjeli iz zračne baze Whiteman u Missouriju.

Za sada još uvije nije poznato odakle su poletjeli zrakoplovi korišteni u napadu u subotu.

