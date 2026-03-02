Zendaya i Tom Holland već rekli sudbonosno da? Stilist otkrio: 'Vjenčanje se već dogodilo'

Tom Holland i Zendaya postali su muž i žena. Tako je barem u razgovoru za Access Hollywood na dodjeli nagrada Actors Awards 2026 rekao Law Roach dugogodišnji stilist zvijezde serije Euphoria, piše Hollywood Reporter.

„Vjenčanje se već dogodilo. Propustili ste ga.”

Na pitanje: „Je li to istina?”, Roach je uz smijeh odgovorio: „Potpuno je istina.”

Glasine o zarukama ovog dugogodišnjeg para prvi su se put pojavile u siječnju 2025., nakon što je Zendaya prošle godine došla na dodjelu Zlatnih globusa noseći dijamantni prsten na prstenjaku. TMZ je kasnije, pozivajući se na svoje izvore, potvrdio da su zaručeni.

Foto: Foto: Profimedia

TMZ je tada izvijestio i da je prosidba bila nenametljiva i privatna te da se dogodila negdje između božićnih i novogodišnjih blagdana 2024. godine.

Ljubav počela na snimanju Spider-Mana

Njihova ljubavna priča navodno je započela tijekom snimanja filmova o Spider-Manu, u kojima su glumili Petera Parkera i MJ. Zajedno su nastupili u tri filma – Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) i Spider-Man: No Way Home (2021) – a pojavit će se i u nadolazećem filmu Spider-Man: Brand New Day. Oboje glume i u filmu The Odyssey redatelja Christophera Nolana.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

U razgovoru za Hollywood Reporter u lipnju 2023., Holland je objasnio zašto preferira zadržati njihovu vezu podalje od javnosti.

„Naša veza je nešto što izuzetno štitimo i želimo da ostane što je moguće svetija“, rekao je tada. „Ne mislimo da to dugujemo bilo kome, to je naša stvar i nema veze s našim karijerama.”

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija