Pazite koliko Hrvata nije došlo na liječnički za vojni rok: Kazne idu do 5.000 eura!

Za sedam dana u vojarne stiže 800 ročnika. Počinje dva mjeseca obuke. Nova pravila i neka nova iskustva za sve rođene 2007.

Od prvih 800 ročnika njih 446 su dragovoljci - odnosno mladići koji nemaju obvezu služenja vojnog roka, jer su stariji od 19 godina. Među dragovoljcima ima i žena, čak, u prosjeku imaju 24 godine. Na obuku ide i pet vrhunskih sportaša.

"Mladići koji neće nakon završene mature upisati Fakultet bit će pozivani u jesenskom roku na TVO, a svi oni koji upišu fakultet najkasnije do 29. godine života imaju pravo na odgodu služenja", objašnjava Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale u MORH-u.

Kazne do 5.000 eura

Za sad se samo njih 10 pozvalo na priziv savjesti, a 12 se uopće nije odazvalo na pregled, pa su dobili optužne prijedloge. Kazne za sve koji se ne odazovu variraju od 500 do 5.000 eura, sve ovisi o prekršajnom sudu.

"Cilj ovog temeljnog vojnog osposobljavanja nije slati vojnike u nikakav front i nikakav rat - to moramo izbaciti iz zajedničke rečenice, TVO je jedan proces u kojem će mladići naučiti niz vještina, biti pripremljeni za život, i u eventualnim kriznim situacijama znati djelovati i znati se ponašati", poručuje ministar obrane Ivan Anušić.

Evo kako izgleda jedan dan ročnika

A ovako će izgledati jedan dan ročnika. U 6 sati ujutro je buđenje, jutarnja higijena, pa čišćenje prostorija. Jutarnja tjelovježba i doručak. U 8.15 uz himnu ide pozdrav zastavi. U 8.30 prijepodnevna obuka. U 13.15 ručak i vrijeme za odmor. U 15 još jedna obuka. U 18 se spušta zastava, večera i slobodno vrijeme. U 22 se gase svjetla.

Paintballa u obuci nema. A evo što je ministar Anušić odgovorio na pitanje novinara hoće li se odustati i od izraelske borilačke vještine krav maga, s obzirom na stav predsjednika Zorana Milanovića o Izraelu. Anušić je rekao da misli da Milanović neće zabraniti tu vještinu, niti oni misle od te obuke odustati: "Krav maga je borilačka vještina koju o ovom trenutku koriste u cijelom svijetu, tako će koristiti i naši pripadnici".

Za dva mjeseca ročnici će dobiti 2200 eura, bit će im upisani u radni staž i imat će prednost pri zapošljavanju u državnoj i lokalnoj samoupravi. Godišnje se planira do 4000 ročnika u pet naraštaja. Uskoro se planira i proširenje kapaciteta vojarni.