Brigitte Macron hitno završila na operacijskom stolu: Evo o čemu je riječ

72- godišnja Brigitte Macron podvrgnuta je hitnoj operaciji, no osmijeh na njezinom licu ipak je dokazao da situacija nije tako ozbiljna!

Foto: Harsin Isa/Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Naime, prva dama Francuske ovog je vikenda imala hitnu operaciju mrežnice, a sve je otkriveno na modnoj reviji Interdee u pariškom hotelu Marois.

Kako je bilo u planu, Brigitte Macron trebala je prisustvovati modnoj reviji sa svoje dvije kćeri, Laurence i Tiphaine Auzière, no nije se pojavila. Laurence Auzière zatim se ispričala okupljenima zbog majčine odsutnosti te ponudila objašnjenje: "Nije joj dopušteno kretanje. Imala je hitnu operaciju mrežnice ovog vikenda. Ne može putovati."

Ipak, Brigitte je odlučila uveličati događaj na sebi svojstven način!

Na iznenađenje svih okupljenih, prva se dama javila putem video-poziva te kćeri poručila da okupljenima objasni zašto je nema.

Kako je bila podvrnuta operaciji mrežnice, 72-godišnjakinja je tijekom javljanja nosila velike sunčane naočale koje je štite od svjetla te joj pružaju što bolje uvjete za oporavak.

