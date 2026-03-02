FREEMAIL
ZDRAVSTVENI PROBLEMI /

Brigitte Macron hitno završila na operacijskom stolu: Evo o čemu je riječ

Foto: Lionel Urman/Sipa USA/Profimedia

Brigitte Macron, prva dama Francuske, izazvala je zabrinutost zbog izostanka s modne revije Interdee, a njezina je kći otkrila koji je razlog njezinog nepojavljivanja

2.3.2026.
22:50
Hot.hr
Lionel Urman/Sipa USA/Profimedia
72- godišnja Brigitte Macron podvrgnuta je hitnoj operaciji, no osmijeh na njezinom licu ipak je dokazao da situacija nije tako ozbiljna!

Brigitte Macron hitno završila na operacijskom stolu: Evo o čemu je riječ
Foto: Harsin Isa/Pool/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Naime, prva dama Francuske ovog je vikenda imala hitnu operaciju mrežnice, a sve je otkriveno na modnoj reviji Interdee u pariškom hotelu Marois. 

Kako je bilo u planu, Brigitte Macron trebala je prisustvovati modnoj reviji sa svoje dvije kćeri, Laurence i Tiphaine Auzière, no nije se pojavila. Laurence Auzière zatim se ispričala okupljenima zbog majčine odsutnosti te ponudila objašnjenje: "Nije joj dopušteno kretanje. Imala je hitnu operaciju mrežnice ovog vikenda. Ne može putovati."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Paris Match (@parismatch)

Ipak, Brigitte je odlučila uveličati događaj na sebi svojstven način!

Na iznenađenje svih okupljenih, prva se dama javila putem video-poziva te kćeri poručila da okupljenima objasni zašto je nema. 

Kako je bila podvrnuta operaciji mrežnice, 72-godišnjakinja je tijekom javljanja nosila velike sunčane naočale koje je štite od svjetla te joj pružaju što bolje uvjete za oporavak.

POGLEDAJTE VIDEO: Kvadratni metar zemljišta za 13 eura sa svim priključcima? Moguće je, i to u Hrvatskoj!

 

Brigitte MacronZdravljeOperacija
