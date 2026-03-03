Aurora

Nakon tjedana sivila, hladnog vjetra i onih dana kad se činilo da sunce samo prolazi negdje daleko iznad oblaka, napokon je stigao trenutak koji smo svi čekali. Grad je ovih dan osvijetljen suncem, kave se piju na terasama, a jakne su odjednom postale višak. Proljeće je tu, tiho, ali odlučno. A s njim i ona. Aurora se savršeno uklapa s ovim sunčanim danima - laganim kombinacijama, s osmijehom koji govori više od tisuću riječi. Nema više tmurnih boja ni skrivenih pogleda - sada je vrijeme za vedrinu, lepršave materijale i energiju koja se osjeti na prvi pogled.