Riža neće biti bljutava i ljepljiva uz ovaj sastojak: Savršeno je rahla i ukusna

Riža je mnogima omiljeni prilog uz razna jela jer je brza i jednostavna za pripremu, no često može biti neukusna ili, još gore, pretvoriti se u ljepljivu, gnjecavu masu. Iako je kuhanje riže naizgled jednostavno, škrobna zrna sklona su sljepljivanju čim dođu u dodir s vodom, a vrlo se lako mogu i prekuhati.

Srećom, postoji jednostavna metoda koja osigurava da zrna ostanu odvojena i rahla, a sve što vam je potrebno je malo maslaca.

Kako maslac poboljšava teksturu i okus riže?

Iako se može činiti neobičnim, priprema riže na maslacu ključ je za postizanje savršene teksture. Maslac obavija svako zrno riže zaštitnim slojem masnoće, što pomaže u održavanju njihove odvojenosti i smanjuje brzinu upijanja vode. Na taj način sprječava se prekuhavanje i ljepljivost, a rezultat je značajno rahlija riža bez puno muke.

Osim što poboljšava teksturu, kratko tostiranje riže na maslacu daje joj bogatiji, kremastiji i blago orašasti okus. To je jednostavan način da se obogati okus ovog priloga bez potrebe za dodavanjem složenih umaka ili začina piše Express.

Recept za rižu s maslacem

Napraviti rižu ukusnijom i pahuljastijom pomoću maslaca vrlo je jednostavno. Donosimo recept.

Sastojci:

200 g riže

Jedna žlica maslaca

Jedna kocka pileće juhe (po želji)

Priprema:

1. Za početak, rižu stavite u cjedilo i dobro je isperite pod hladnom vodom. Ovim korakom uklanja se višak škroba, koji je glavni krivac za stvaranje ljepljive smjese.

2. Zatim, u tavi na srednje jakoj vatri otopite komadić maslaca. Kada se maslac potpuno otopi, dodajte ispranu rižu.

3. Pustite rižu da se prži minutu do dvije, neprestano miješajući, sve dok zrna ne poprime zlatnu boju i ne počnu otpuštati ugodnu, orašastu aromu. Za to vrijeme, u drugoj posudi zakuhajte vodu.

4. Kada je riža tostirana, prebacite je u kipuću vodu i smanjite vatru na najnižu razinu. Posudu poklopite i pustite da riža lagano kuha otprilike 15 minuta, odnosno dok ne upije većinu tekućine.

5. Nakon što je riža kuhana, prebacite je u zdjelu i lagano prođite vilicom kroz nju kako biste je dodatno razrahlili. Rezultat je prekrasna, zlatna i aromatična riža čiji je okus neusporedivo bolji od riže koja je samo skuhana u vodi.

Dodatan savjet za još bogatiji okus

Ako želite dodatno obogatiti okus, u vodu u kojoj će se kuhati riža možete dodati kocku za juhu, primjerice pileću ili povrtnu. Ovaj jednostavan korak prožet će rižu aromama začinskog bilja i drugih začina. Iako nije obavezan, ovaj dodatak pretvara običan prilog u znatno zadovoljavajuće jelo bez potrebe za dodavanjem soli ili kupovinom posebnih sastojaka.

